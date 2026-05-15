استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية واتفاقية استراتيجية بين المركزي والكوميسا

تقرير مفصل حول استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا لتعزيز المنافسة العادلة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

شهدت الأسواق المالية والمصرفية في جمهورية مصر العربية مع بداية تعاملات يوم السبت الموافق السادس عشر من مايو لعام ألفين وستة وعشرين حالة من الاستقرار الملحوظ والثبات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وقد جاء هذا الهدوء السعري ليعكس حالة من التوازن النسبي في قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، حيث لم تطرأ أي تغييرات جوهرية أو تقلبات سعرية تذكر منذ إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضي. وبناءً على البيانات المحدثة والتقارير الواردة من البنوك، فقد تصدر بنك سايب قائمة المؤسسات المصرفية التي تقدم أعلى سعر لشراء وبيع العملة الخضراء، حيث سجل سعر الشراء اثنان وخمسون جنيها وسبعة وثمانون قرشا، بينما بلغ سعر البيع اثنان وخمسون جنيها وسبعة وتسعون قرشا.

وفي المقابل، سجلت بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية أدنى مستويات للسعر، حيث بلغ سعر الشراء اثنان وخمسون جنيها وخمسة وسبعون قرشا والبيع اثنان وخمسون جنيها وخمسة وثمانون قرشا. كما تراوحت الأسعار في مجموعة أخرى من البنوك مثل المصرف العربي الدولي وبنك البركة عند مستوى اثنان وخمسون جنيها وواحد وثمانون قرشا للشراء وواحد وتسعون قرشا للبيع، بينما استقرت في بنوك الكويت الوطني ونكست وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول عند مستوى اثنين وخمسين جنيها واثنين وثمانين قرشا للشراء واثنين وتسعين قرشا للبيع.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول والتجاري الدولي CIB، فقد وصل السعر إلى اثنين وخمسين جنيها وثلاثة وثمانين قرشا للشراء وثلاثة وتسعين قرشا للبيع. وفي معظم البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وHSBC وبنك قناة السويس، استقر السعر عند خمسة وعشرين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للشراء وخمسة وتسعين قرشا للبيع. وقد لعب قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع دورا في تثبيت هذه الأسعار مؤقتا حتى استئناف النشاط الكامل.

وفي سياق موازٍ للتحركات النقدية والمالية، خطا البنك المركزي المصري خطوة استراتيجية كبرى نحو تعزيز مكانته الإقليمية وتوسيع آفاق تعاونه القاري من خلال توقيع مذكرة تفاهم هامة مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا. هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، تهدف بشكل أساسي إلى إرساء قواعد التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى الانفتاح بشكل أكبر على الأسواق الإفريقية، مما يتطلب وجود أطر قانونية وتنظيمية صارمة تضمن عدالة المنافسة وتحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي قد تعيق نمو التجارة البينية. وقد شهد مراسم التوقيع حضور رفيع المستوى من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية، مما يعكس الجدية والاهتمام المتبادل بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة تخدم مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة الكوميسا.

من جانبه، أكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التعاون مع مفوضية الكوميسا لا يمثل مجرد اتفاقية إدارية تقليدية، بل هو رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا. وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي يمثل العمود الفقري لأي نمو اقتصادي مستدام، لذا فإن تعزيز كفاءة هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ سيؤدي بالضرورة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما أوضح أن هذا التعاون سيسهم في تحفيز الابتكار المالي وتطوير الأدوات المصرفية بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة للتجارة العالمية والتطورات التكنولوجية في القطاع المالي. وأشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكداً أن الثمار المرجوة من هذا التعاون ستنعكس إيجاباً على كافة الدول الأعضاء، مما يساهم في خلق سوق إفريقية مشتركة تتسم بالشفافية والكفاءة وتدعم التجارة الحرة، وهو ما سينعكس في النهاية على استقرار الاقتصادات الوطنية وتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز النمو الشامل والمستدام في القارة السمراء





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار البنك المركزي المصري الكوميسا أسعار الصرف التكامل الاقتصادي

United States Latest News, United States Headlines