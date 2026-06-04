استقالة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أعلن الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة استقالته من رئاسة الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدًا أن المهرجان أهم من أي شخص، وأن استقالته تأتي حفاظًا على استمراريته وتطويره

في خطوة مفاجئة ومؤثرة في الأوساط الثقافية والسينمائية المصرية، أعلن الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة استقالته من رئاسة الدورة القادمة ل مهرجان الإسكندرية السينمائي ل دول البحر المتوسط .

وجاء هذا القرار بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، قضاها في خدمة المهرجان الذي يعتبر ثاني أقدم مهرجان سينمائي في مصر بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأكد أباظة في بيانه أن المهرجان أهم من أي شخص، وأن استقالته تأتي حفاظًا على استمراريته وتطويره، بعيدًا عن الصراعات الشخصية والمصالح الضيقة.

وأشار أباظة إلى أنه لم يفرض نفسه على منصبه، بل تم انتخابه ديمقراطيًا من قبل الجمعية العمومية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي تضم نخبة من المتخصصين، وذلك لأكثر من خمس مرات على مدار ثلاثة عقود. وأوضح أنه رغم رغبة مجلس الإدارة في بقائه، إلا أنه يفضل التضحية بمنصبه من أجل صالح المهرجان، التي لا تزال أمامه مشروعات طموحة تنتظر أجيالًا قادمة.

وأشاد أباظة بالدور الكبير الذي لعبه المهرجان في إثراء الحياة الثقافية في مصر والمنطقة، من خلال تكريم رموز الفن السينمائي، وعقد الورش والندوات، وإصدار مئات الكتب المتخصصة في السينما. وكشف أباظة عن محاولاته لتجديد الدماء في إدارة المهرجان، حيث عرض رئاسة الدورة القادمة على الصديق الدكتور وليد سيف، الذي ترأس المهرجان من قبل، لكنه اعتذر.

كما أشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة طرحوا فكرة التغيير، لكنهم لم يتفقوا على بديل مناسب، مما أدى إلى اقتراح إعادة ترشيحه، وهو ما قوبل برفض من عضوين فقط. وأضاف أن ما تلا ذلك من حملات تشويه ومهاترات دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة، مؤكدًا أنه يضع مصلحة المهرجان فوق كل اعتبار، وأنه سيترك الفرصة لمجلس الإدارة لاختيار من يراه مناسبًا لقيادة المهرجان في المرحلة القادمة.

واختتم أباظة بيانه بالدعوة إلى استمرار المهرجان كمنارة ثقافية وسينمائية خالدة، معبرًا عن حبه العميق لمصر والسينما





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