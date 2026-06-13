استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري لليوم الثالث

استمرار ثبات أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية مقابل الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي، مع تسجيل الدولار 51.91 جنيه للشراء و52.05 للبيع، واليورو 59.87 جنيه للشراء و60.03 للبيع، وجميع العملات الرئيسية الأخرى مستقرة.

شهد سوق الصرف في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مساء يوم السبت 13 يونيو 2026 في السوق الرسمية .

هذا الاستقرار يمثل اليوم الثالث على التوالي من عدم التغير الملحوظ في الأسعار، ويعكس استمرار Politic النقدية المستقرة وعدم وجود ضغوط كبيرة على العرض والطلب في السوق الرسمي. ويأتي هذا الثبات بعد آخر يوم عمل للبنوك قبل عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الخميس إلى السبت، حيث لم تسجل العملاتMajor أي تقلبات كبيرة. وفي التفاصيل، سجل سعر الدولار الأمريكي 51.91 جنيه مصري للشراء و52.05 جنيه للبيع. أما اليورو الأوروبي فبلغ 59.87 جنيه للشراء و60.03 جنيه للبيع.

وواصل الجنيه الإسترليني الإنجليزي استقراره عند 69.37 جنيه للشراء و69.56 جنيه للبيع. كما سجل الدولار الكندي 37.14 جنيه للشراء و37.24 جنيه للبيع. أما العملات الإسكندنافية فتقاربت أسعارها حيث بلغ الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و8.03 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.45 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع (مع ملاحظة وجود فرق غير عادي بين سعري الشراء والبيع مما قد يدل على خطأ في المصدر الأصلي)، والكرون السويدي 5.44 جنيه للشراء و5.45 جنيه للبيع.

وفي سويسرا، استقر الفرنك السويسري عند 64.92 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع. وواصلت العملات الآسيوية استقرارها، حيث بلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.33 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع. وبالنسبة للدولار الأسترالي، سجل 36.31 جنيه للشراء و36.42 جنيه للبيع. أما اليوان الصيني فبلغ 7.65 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع، بفرق كبير بين سعري الشراء والبيع يتطلب تحققًا من دقة البيانات.

وتشير هذه الأسعار إلى أن السوق الرسمية تمر بفترة هدوء نسبي، ربما بسبب ترقب المستثمرين لإشارات جديدة من البنك المركزي المصري أو لتطورات اقتصادية عالمية تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال. ويذكر أن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية يساهم في استقرار الأسعار المحلية ويعزز الثقة في الاقتصاد، بينما قد ينعكس أي تغير كبير على costs الواردات والتضخم





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