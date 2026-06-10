اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في الخليج: تصعيد عسكري جديد بين البلدين

وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، اندلعت مواجهات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في منطقة الخليج، مما يشكل تطورًا خطيرًا في التصعيد العسكري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة العمليات أو حجم الخسائر المحتملة، كما لم تحدد المصادر الإيرانية نوع القطع البحرية المشاركة في المواجهات أو مدتها. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، ردًا على اعتداءات إيرانية مستمرة على المصالح الأميركية في المنطقة.

أفادت وسائل إعلام إيران ية، فجر الخميس، باندلاع مواجهات بحرية بين القوات ال إيران ية والأمريكية في منطقة الخليج ، في تطور يُعد من أخطر مراحل التصعيد العسكري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن الاشتباكات وقعت في مناطق بحرية قريبة من الممرات الاستراتيجية في الخليج ومضيق هرمز، دون أن تكشف على الفور عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة العمليات أو حجم الخسائر المحتملة. كما لم تحدد المصادر الإيرانية نوع القطع البحرية المشاركة في المواجهات أو مدتها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بدء تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بأنها «دفاع عن النفس» ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على ما اعتبرته اعتداءات إيرانية مستمرة على المصالح والقوات الأميركية في المنطقة. إيران.. انفجارات قرب مطار بندر عباس وقاعدة جوية جنوب البلادمنها نقوش باسم عمر بن الخطاب.. 1774 مكتشفاً أثرياً تكشف عمق تاريخ المهد بالسعودي





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