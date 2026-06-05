اشتباكات عنيفة في مقديشو قبل مظاهرة المعارضة وتحذيرات دولية من التصعيد

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الصومالية وأنصار المعارضة في العاصمة مقديشو قبل مظاهرة احتجاجية، مما أثار مخاوف من موجة جديدة من التوتر السياسي والأمني في البلاد.

شهدت العاصمة الصومال ية مقديشو يوم الأحد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الصومال ية وأنصار المعارضة ، وذلك قبل ساعات من مظاهرة كانت مقررة للاحتجاج على سياسات الحكومة الحالية.

اندلعت المواجهات في عدة أحياء بالعاصمة، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات متقطعة، مما أثار حالة من الذعر بين المدنيين وأدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية والمدارس. وأفاد شهود عيان أن الاشتباكات تركزت في مناطق قريبة من منازل قادة المعارضة، مما يشير إلى احتمال استهدافهم من قبل قوات الأمن. وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه الصومال حالة من التوتر السياسي المتصاعد بين الحكومة برئاسة حسن شيخ محمود وقوى المعارضة التي تتهمه بمحاولة تمديد ولايته الدستورية والتفرد بالسلطة.

حتى الآن لم تعلن السلطات الصومالية حصيلة رسمية للضحايا، لكن مصادر طبية أكدت سقوط عدد من الجرحى بينهم مدنيون، وسط مخاوف من ارتفاع العدد مع استمرار الاشتباكات. ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى فوضى أمنية جديدة.

في المقابل، تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن اندلاع العنف، حيث تقول الحكومة إنها تتعامل مع هجمات منظمة من مجموعات مسلحة تسعى لزعزعة الاستقرار، بينما تصفها المعارضة بأنها محاولة لخنق أي صوت معارض وقمع حرية التعبير. وأكدت شرطة مقديشو في بيان أنها تمكنت من السيطرة على الوضع واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً لمعرفة المخططين والممولين لهذه الاضطرابات. وتمثل هذه الاشتباكات أخطر اختبار للاستقرار السياسي في الصومال منذ انتخابات 2022 التي شهدت توترات مماثلة.

وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعقيد جهود الحكومة في مكافحة حركة الشباب الإرهابية، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة حول أداء الحكومة في الحفاظ على الأمن. وتشير التحليلات إلى أن استمرار الانقسام السياسي قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية ويعطل المسار الديمقراطي الهش في البلاد. ويواجه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ضغوطاً كبيرة للوساطة بين الأطراف المتصارعة، بينما يترقب الصوماليون أي تطورات جديدة وسط دعوات متزايدة للتهدئة والعودة إلى طاولة الحوار.

في هذه الأثناء، يواصل النازحون في مخيمات مقديشو معاناتهم من نقص الخدمات الأساسية، محذرين من أن أي انفلات أمني جديد سيزيد من معاناتهم ويدفعهم إلى مزيد من التشرد





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الصومال مقديشو اشتباكات المعارضة توتر سياسي

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