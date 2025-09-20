اشتراكات مخفضة للطلاب على قطارات السكك الحديدية تزامناً مع بدء العام الدراسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن طرح اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية للطلاب على قطارات (الثالثة المكيفة، الثالثة ذات التهوية، تحيا مصر) بمختلف الخطوط، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل تنقل الطلاب وتخفيف العبء المالي عنهم. يشمل الإعلان تفاصيل حول كيفية الحصول على الاشتراكات، والمسافات المشمولة، والعقوبات في حال سوء الاستخدام. كما يذكر الإعلان بعض الأخبار الأخرى المتعلقة بكرة القدم والفن والدين والجريمة.

تعلن هيئة السكك الحديدية عن طرح اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية للطلبة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بجميع الخطوط. يمكن لل طلاب من مختلف المراحل الدراسية، سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات، الاستفادة من هذه ال اشتراكات . كل ما عليهم فعله هو التوجه إلى مكاتب ال اشتراكات المنتشرة في المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء المالي على الطلاب وأسرهم، وتسهيل تنقلهم بين أماكن إقامتهم ومؤسساتهم التعليمية. \يتم تحديد قيمة الاشتراك بناءً على المسافة بين محطة الانطلاق ومحطة الوصول، على ألا تتجاوز المسافة 400 كيلومتر. يُرجى العلم أنه في حالة ضبط اشتراك مع شخص غير صاحبه، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة. تبلغ مدة اشتراكات الطلبة 9 أشهر، وتشمل المسافة كاملة من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب، كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، إلى أقرب محطة لمكان الدراسة، كما هو مُدون في طلب الاشتراك. بالنسبة للطلاب الذين تتجاوز مدة دراستهم 9 أشهر، يمكنهم الحصول على اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 أشهر خلال فترة التدريب العملي. للحصول على الاشتراك، يجب على الطالب ملء الاستمارة المخصصة، واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها، مع ختم شعار الجمهورية. لتسهيل عملية الحصول على الاشتراكات، تم تخصيص 53 شباكًا لخدمة استخراج الاشتراكات، موزعة في المحطات الرئيسية والمتوسطة على مستوى الجمهورية. \بالإضافة إلى ذلك، تسمح الهيئة لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجات الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون دفع أي رسوم إضافية وبدون تخصيص مقعد. في حالة رغبة الطالب في حجز مقعد في قطارات التهوية الديناميكية، يتم تحصيل رسم حجز رمزي قدره 5 جنيهات مصرية من شباك التذاكر. هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتسهيل عملية تنقلهم، وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام. هذه الخدمة تهدف إلى تقديم الدعم للطلاب في مختلف أنحاء البلاد، وتأكيد التزام الهيئة بتوفير بيئة نقل آمنة ومريحة وميسورة التكلفة للجميع. في سياق آخر، يعرض التقرير لقطات من أخبار أخرى مثل اعتذار تريزيجيه لجمهور الأهلي، وتسجيله هدفاً في المباراة، وظهور الفنانة بوسي في لقطة حديثة، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية التوبة عن ترك الصلاة، وتقديم تفاصيل حول جريمة نبروه المأساوية





