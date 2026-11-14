اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نيو أورلينز وإصابة 32 شخصاً

تفاصيل حادث الاصطدام بين ناقلة نفط وسفينة سياحية في نهر المسيسيبي بنيو أورلينز، الذي أدى لإصابة 32 شخصاً وإجلاء الركاب بنجاح دون فقدان أي فرد.

أصيب 32 شخصاً بشكل مؤكد يوم الجمعة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، إثر حادث اصطدام مائي خطير وقع بين ناقلة نفط ضخمة وسفينة سياحية كانت راسية في مياه نهر المسيسيبي. وقد أدى هذا التصادم القوي إلى انقلاب السفينة السياحية جزئياً على جانبها، مما استدعاء عمليات إنقاذ معقدة وسريعة لتأمين سلامة جميع الموجودين على متنها. وأكدت السلطات المحلية والفيدرالية بنجاح عمليات الإجلاء، مشيرة إلى أن جميع ركاب الطاقم قد تم إنقاذهم، فيما تم تحديد عدد المصابين في الحادثة.

تفاصيل الحادث وعدد المصابين والركاب

أشارت التقارير الأولية إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة السياحية يتراوح بين 180 و190 شخصاً، بينهم أفراد طاقم العمل. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء نحو 87 شخصاً قبل أن تنقلب السفينة بالكامل على جانبها، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن مصير من بقوا على متن السفينة في اللحظات الأولى. وتم تأكيد نجاة الجميع دون فقدان أي فرد، حيث تم العثور على جميع الأشخاص المفقودين مؤقتاً أو العالقين في أقسام السفينة المنقلبة.

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من بين الـ32 شخصاً الذين تم تشخيص إصابتهم، كان يوجد شرطيان كانا يشاركان بنشاط في عمليات إجلاء الركاب من السفينة، مما يعكس شجاعة العاملين في مجال الطوارئ. وأشارت السلطات إلى أن الإصابات متفاوتة في شدتها، لكن لا توجد تقارير عن إصابات مميتة حتى الآن. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ورصدهم بدقة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

ردود فعل الشركات والجهات الرسمية

في أول رد فعل رسمي، أكدت شركة "أميركان كروز لاينز" وقوع الحادث وأصدرت بياناً رسمياً ذكرت فيه أن الضيوف وأفراد الطاقم قد تم إجلاؤهم بنجاح. وأعربت الشركة عن قلقها البالغ على جميع المتضررين من الحادث، مؤكدة أنها تواصل التنسيق مع السلطات المحلية لضمان سلامة الجميع. وأضافت الشركة في بيان لاحق أنها تعمل حالياً على توفير إقامة فندقية مؤقتة لجميع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، بالإضافة إلى التأكد من تلبية كافة احتياجاتهم المادية والنفسية.

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وعلى الصعيد السياسي، تلقى حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري إشادة واسعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نوه إلى قيادته المتميزة خلال هذه الفترة العصيبة. وأشاد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بأداء الحاكم، واصفاً نجاة جميع من كانوا على متن السفينة بأنها "معجزة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى". وأكد لاندري أن سلامة الركاب والطاقم كانت الأولوية القصوى، وأن عمليات الإنقاذ تمت بتناغم عالي بين مختلف الجهات المختصة.

التداعيات والتحقيقات الجارية

بعد الحادث، أغلقت السلطات المختصة حركة الملاحة في الجزء المتضرر من نهر المسيسيبي لمنع أي حوادث إضافية أو عرقلة عمليات الإنقاذ والتحقيق. كما قام خفر السواحل الأمريكي والمجلس الوطني لسلامة النقل بفتح تحقيق رسمي وفوري لتحديد ملابسات الاصطدام بدقة، وسبل الأسباب المباشرة لهذا الحادث المائي. ولا تزال أسباب التصادم غير معروفة في الوقت الراهن، حيث يعتمد المحققون على جمع الأدلة وتحليل بيانات التسجيلات البحرية.

يظل الحوادث الملاحية في الأنهار الكبيرة مصدر قلق متزايد، خاصة في المناطق السياحية المزدحمة مثل نهر المسيسيبي. وتتوقع الجهات الرسمية استمرار التحقيق لعدة أيام لتحديد المسؤولية الكاملة عن الحادث، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. ويواصل المواطنون والسياح متابعة تطورات القضية عن كثب، في ظل التأكد من أن السلامة العامة هي الغاية الأساسية من جميع الإجراءات المتخذة.