لاعبو منتخب تونس يشاركون في اعتصام احتجاجي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح ليبيا في طرابلس، وسط تهديدات بقطع المباراة خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

خرج لاعبو منتخب تونس من الملعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، اعتراضًا على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب ليبيا ، وسط جدل واسع وتهييج من قبل اللاعبين. جاء هذا الخروج المفاجئ للملعب خلال المباراة الجارية في طرابلس، مما دفع إلى تهديدات صريحة من قبل الطاقم الفني واللاعبين بعدم استكمال باقي الوقت الأصلي للمباراة. ويعتبر هذا الموقف نقطة تحول حرجة في أحداث المباراة التي تجمع بين المنتخبين التونسي والليبي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيلة الرسمية وتأثير الفوز السابق

أعلن معين الشعباني المدير الفني لمنتخب تونس عن التشكيلة الرسمية للفريق الذي سيخوض مواجهة ليبيا على أرض الملعب الدولي بطقرابلس. وتضمنت القائمة كلًا من أيمن دحمان، منتصر الطالبي، علاء غرام، غيث الزعلوني، أمين بن حميدة، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، بن رمضان، أنيس بن سليمان، ومحمد علي بن حمودة. يأتي هذا الإعداد الفني في ظل معنويات مرتفعة لدى منتخب ليبيا، الذي حقق فوزًا مهمًا في الجولة السابقة حصد منه ثلاث نقاط ثمينة أعادت آماله للمنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة الثامنة.

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تاريخ المواجهة السابقة وضغوط التأهل

يتذكر الجميع كيف حسم منتخب ليبيا مباراة الذهاب بفارق هدفين دون مقابل، وهي النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وسجل علي يوسف الهدف الأول لصالح فرسان المتوسط من ركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يضيف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62. هذا الفوز الخارجي أثار ضغوطًا كبيرة على المنتخب التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار وتحقيق الفوز في مباراة الإياب لإنعاش آماله في العبور للنهائيات، خاصة أن أي نتيجة سلبية جديدة ستعقد موقفه بشكل كبير.

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تحليل المسابقات ونظام التأهل الجديد

تكتسب هذه المواجهة أهمية استثنائية في حسابات المجموعة الثامنة، بعدما تأهل منتخب أوغندا، أحد البلدان المستضيفة للبطولة، بشكل تلقائي. أصبح الصراع محصورًا بين منتخبات المجموعة المتبقية للحصول على البطاقة المتبقية. يحتاج منتخب تونس إلى الفوز الصافي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويتجاوز ليبيا، بينما يمنح الفوز أصحاب الأرض فرصة للوصول إلى 7 نقاط وتوسيع الفارق. ويشهد نظام كأس أمم أفريقيا 2027 مشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، يتأهل منها 24 منتخبًا عبر تصفيات الذهاب والإياب.