كشف المتهم في حادث حريق ناقلة الوراق أنه كان يسير بسرعة 110 كم/س ويتجاوز السيارات بشكل خطير، مما أدى لاصطدام مباشر بانفجار الناقلة.

أفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة حول تفاصيل الحادث المروري المدمر الذي حدث في منطقة الوراق، بالاعترافات الصادرة عن المتهم الرئيسي الذي تحكّم في السيارة المسببة للكارثة. وقد أكدت هذه الاعترافات أن السبب الجذري للاصطدام الخطير الذي أدّى في النهاية إلى نشوب حريق هائل في ناقلة المواد البترولية كان مرتبطاً بشكل مباشر بسلوكيات القيادة الخطرة التي ارتكبها السائق قبل ثوانٍ معدودة من وقوع الكارثة.

تفاصيل الاعتراف بالسرعة العالية والتجاوز الخطير

أقر المتهم المتسبب بشكل قاطع أمام ضباط النيابة العامة بأنه كان يقود مركبته الخاصة بسرعة مفرطة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة وقت وقوع الحادث. وأكد خلال استجوابه أنه كان يتنقل بشكل غير آمن بين الحارات المرورية المختلفة الواقعة على الطريق الدائري، مع محاولة تجاوز عدد من السيارات الأخرى الموجودة في الاتجاه نفسه، وهو ما شكّل عاملاً مساعداً رئيسياً في تفاقم خطورة الموقف.

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وأوضح المتهم أنه كان متواجداً في السيارة إلى جانب والده خلال لحظات وقوع الحادث المروري، مشيراً إلى أنه كان يسير في الاتجاه القادم من منطقة المرج متجهاً صوب منطقة الهرم. وعندما قام بالتبديل بين الحارات المرورية والمناورة للسيارات الأخرى، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، مما أدى إلى اختلال مفاجئ في عجلة القيادة وانحراف السيارة إلى أقصى يمين الطريق.

آلية التصادم واندلاع النيران بعد الانفجار

وبعد لحظة التصادم المباشر بين السيارة والناقلة، أشار المتهم إلى حدوث انفجار في أحد إطارات الناقلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة التامة على المركبة الثقيلة. وتسبب هذا الخلل المفاجئ في اصطدام الناقلة بالحاجز الخرساني الفاصل، وانقلابها بالكامل على جانبها، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البنزين في موقع الحادث مباشرة.

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وقد تسارعت الأحداث بسرعة كبيرة بعد تسرب الوقود، حيث اندلعت النيران في الموقع بشكل فوري ومفاجئ، مما أدى إلى حالة من الفوضى والكابوس الذي استمر حتى تدخل فرق الدفاع المدني والإسعاف. وقد تمكّنت النيابة العامة من ضبط المتهم في الموقع عقب إجراء عدة عمليات، منها سؤال الشهود المتواجدين في مكان الحادث، ومعاينة تفاصيل موقع الحادث بدقة، وفحص كل الملابسات المحيطة بالكارثة المرورية.

تحقيقات النيابة ومستجدات المسؤولية الجنائية

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها الاستقصائية من خلال استجواب المتهم بشكل مستمر، وذلك للوقوف على حقيقة الواقعة كاملة وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية بدقة عن الحادث المروع. وتقوم النيابة بمواجهته بالأدلة الفنية التي تم جمعها من مكان الحادث، والتي تدعم اعترافاته بحدوث التصادم وانقلاب الناقلة وتسرب البنزين الذي أدى في النهاية إلى الحريق الشاسع.

وتشمل الخطوات التالية للفريق الطبي والقضائي فحص التلفيات المادية الناجمة عن الحادث، وحصر الخسائر المادية والبشرية بدقة متناهية، واستكمال كل القرارات القضائية والإدارية الصادرة بشأن الحادث. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع صورة قانونية دقيقة وواضحة عن جميع الملابسات التي أدّت إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عنها.