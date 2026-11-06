اعتذار تاريخي لقناة آر تي في الصربية بعد هزيمة الرئيس فوتشيتش

قناة آر تي في الصربية تتقدم بعتذار نادر عن التحيز الإعلامي خلال الانتخابات التي أسقطت الرئيس ألكسندر فوتشيتش بعد 14 عاما من الحكم.

قدمت قناة آر تي في الإعلامية في شمال صربيا اعتذارا علنيا ونادرا، مستهدفة جمهورها بعد سنوات من التغطية التي وصفها مذيعوها بالتحيزية والمتحيزة سياسيا لصالح السلطة الحاكمة، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في المشهد الإعلامي الصربي.

تفاصيل الاعتذار العلني للقناة

استهل المذيع برنامجا إخباريا أذيع على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي، متقدما ببيان استغرق ثلاثين ثانية فقط، أعرب فيه عن خيبة أمل القناة من أدائها السابق، حيث اعترفت بأنها التزمت الصمت وغضت الطرف عن الحقائق المهمة، وكانت منحازة في تغطيتها الإخبارية من دون تفكير نقدي، مما أدى إلى إخفاقها في توجيه الأسئلة المناسبة للمسؤولين أو لم توجّه أسئلة على الإطلاق، وأكد المذيع أن القناة مدينه لمشاهديها بالاعتذار مباشرة.

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السياق السياسي والانتخابات التاريخية

جاء هذا البيان النادر من نوعه على قناة آر تي في، الواقعة ضمن شبكة إذاعة وتلفزيون فويفودينا في شمال صربيا، بعد يوم واحد فقط من الانتخابات البرلمانية الصربية الحاسمة، حيث أقر الرئيس ألكسندر فوتشيتش رسميا بالهزيمة لصالح حركة طلابية القيادة، لتنتهي بذلك هيمنة حزبه على المجال السياسي في البلاد بعد أن استمرت مدة أربعة عشر عاما، مما أثار موجة من التغييرات السياسية والإعلامية السريعة.

استقالات تنفيذية وردود الفعل

في الأيام التالية المباشرة لهذا البيان الاعتذاري، تقدم عدد من رؤساء تحرير البرامج والكوادر التنفيذية بالاستقالة من مناصبهم، سواء في شبكة آر تي في المخصصة لإقليم فويفودينا أو في هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية بشكل أوسع، مما يشير إلى تنظيف شامل لهياكل القناة التي كانت تدعم النظام السابق، بينما رصد مراقبون لوسائل الإعلام بدء أصوات المعارضة في الظهور بالبرامج الإخبارية والحوارية، وهو ما كان شيئا نادرا من قبل في البيئة الإعلامية المحلية.

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صدى دولي وتغيير نمط التغطية

سرعان ما وجد اعتذار شبكة آر تي في طريقه إلى منصات التواصل الاجتماعي، ليجتذب الانتباه الدولي والدعم من المتابعين للحرية الإعلامية، مما يعكس كيف أن الاعتراف بالخطأ المؤسسي يمكن أن يغير مسار الثقة العامة، حيث أصبحت التغطية الإخبارية أكثر توازنا وشفافية، متحررة من قيود الانحياز السياسي السابق الذي ساد لفترة طويلة، مما يفتح بابا جديدا للحوار العام.

آثار التغيير على مستقبل الإعلام

يعد هذا الاعتذار نقطة تحول في تاريخ وسائل الإعلام الصربية، حيث يمثل اعترافا صريحا بالفشل في أداء الواجب الصحفي خلال عهد طويل من الهيمنة السياسية، مما يضع معايير جديدة للمسؤولية الإعلامية ويهدد بوجود نقاشات أكثر موضوعية في المستقبل، بينما تستمر عملية إعادة هيكلة القنوات الحكومية لتعكس التعددية السياسية الجديدة التي ظهرت بعد الانتخابات.