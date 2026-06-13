اعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية: 3 شهداء ونسف منازل

اعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين ونسف منازل، في ظل تصاعد ملحوظ باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

لبنان.. 3 شهداء ونسف منازل بقصف وتوغلات إسرائيلية جنوبا حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة أحرق مستوطنون إسرائيليون، السبت، أراضي زراعية، و4 مركبات فلسطينية، في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية، شمالي ال ضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنين اقتحموا القرية وأضرموا النار في أراض زراعية، ما أدى لإحراق نحو 5 دونمات (الدونم ألف متر مربع)، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهالي القرية من إخماد الحريق. وخلصت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت خلال محاولة الأهالي التصدي لهجوم، أطلق خلاله المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات، في ظل تصاعد ملحوظ باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، التي أدت لمقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، برصاص المستوطنين، خلال مايو الماضي، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية). ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال مايو الماضي، 1108 اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، وفق معطيات الهيئة.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 8 أكتوبر 2023، صعدت إسرائيل من انتهاكاتها بحق الأسرى ومن التضييق عليهم داخل السجون، بينما اعتقلت العشرات من الفلسطينيين خاصة من قطاع غزة دون الإعلان عن ذلك أو ذكر تفاصيل حول أماكن الاحتجاز أو الحالة الصحية. ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية بينها نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال العام الماضي، من بينهم 600 طفل و200 سيدة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 8 أكتوبر 2023 نحو21 ألفا، بينهم 1655 طفلا و650 سيدة، دون احتساب معتقلي غزة والداخل المحتل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اعتداءات إسرائيلية ضفة الغربية مستوطنون حماية المستهلك غش عصير القصب

United States Latest News, United States Headlines