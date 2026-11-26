النيابة العامة الجيزة تكشف تفاصيل واقعة حريق الدائري بالورك بعد اعتراف المتهم بالسرعة المفرطة والعبث الذي أدى إلى اصطدامه بناقلة النفط وحريق هائل. استجواب المتهم يؤكد تفاصيل الحادث المأساوي والتداعيات الأمنية.

كشفت أجهزة المباحث في محافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة ل مباحث الجيزة ، عن تفاصيل دقيقة ومقلقة بشأن واقعة الحريق الهائل التي اندلعت على الطريق الدائري في منطقة الوراق. أسفر هذا الحادث المروع عن سقوط ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت متواجدة في الموقع، وذلك عقب اصطدام حاد بين سيارة ملاكي خاصة بناقلة ضخمة للمواد البترولية.

تحديد وهوية المتهم المتسبب

وصلت التحريات الفنية والشرطية، بقيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، إلى تحديد هوية وضبط قائد السيارة الخاص الذي ثبت تسببه المباشر في وقوع هذا الحادث الخطير. تمكنت القوات الأمنية من إحضار المتهم للاستجواب ومواجهته بالأدلة والوقائع التي تشير إلى دوره المحوري في اندلاع النيران والكارثة المرورية.

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اعترافات المتهم بالسرعة والعبث

أقر المتهم أمام العقيد محمد أبو القاسم مفتش مباحث أوسيم والوراق، خلال مواجهته القانونية، بأنه كان يقود سيارته الخاصة بسرعة جنونية بلغت نحو 110 كيلومترات في الساعة، وكان يصاحبه والده داخل المركبة أثناء سيرهم على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من منطقة المرج متجهين نحو الهرم. أضاف المتهم في اعترافاته الإضافية أمام المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الوراق، أنه أثناء سيره حاول تجاوز عدد من السيارات بعنف والتنقل بين الحارات المرورية بشكل عشوائي وخطير.

آلية الحادث والتداعيات المباشرة

أوضح المتهم أن محاولته العبثية أدت إلى اصطدام مقدمة سيارته من الجانب الأيسر، بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، وهو ما تسبب في اختلال مفاجئ لعجلة القيادة وانحراف السيارة عن مسارها. أشارت التحريات إلى أن قوة التصادم أعقبتها انفجار أحد إطارات الناقلة، مما دفعها للاصطدام بالحاجز الخرساني الفاصل وانقلابها على جانب الطريق، وتسرب كمية كبيرة من المواد البترولية من حمولتها.

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انتشار النيران واستجابة الطوارئ

بعد التسرب البترولي، اندلعت النيران على الفور وتمددت بسرعة هائلة لتلتهم عددًا كبيرًا من السيارات التي تصادف مرورها أو توقفها بموقع الحادث، مما خلق كارثة مرورية وإنسانية. وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية والمستقبلية

تمكنت فرق الإسعاف من التعامل مع النيران، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا محكمًا بمحيط الحريق لعزل الموقع ومنع أي تدخل غير مصرح به. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتسليمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق المباشر في الحادث، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في ظل استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث والمسؤولين عن التدابير الأمنية المتخذة.