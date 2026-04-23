اعتراض إماراتي رسمي للاتحاد الآسيوي على قرار تحكيمي مثير للجدل في نصف نهائي دوري الأبطال

تقدم الاتحاد الإماراتي باعتراض رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمًا لنادي شباب الأهلي دبي، على خلفية إلغاء هدف مثير للجدل أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في دوري أبطال آسيا، مطالبًا بإعادة المباراة ومراجعة أداء طاقم التحكيم وتقنية الفيديو.

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ب اعتراض رسمي وقوي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وذلك مساندةً ل نادي شباب الأهلي دبي ، على خلفية الجدل التحكيمي الكبير الذي أثارته مباراة الفريق الحاسمة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء هدف كان من شأنه أن يعادل النتيجة لصالح شباب الأهلي، وذلك بعد مراجعة مثيرة للجدل باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). القرار القاضي بالإلغاء استند إلى ادعاء بعدم اكتمال إجراءات التبديل قبل تنفيذ رمية التماس التي سبقت الهدف مباشرةً، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات في الأوساط الرياضية الإماراتية والآسيوية. وطالب الاتحاد الإماراتي، في خطابه الرسمي الذي نقلته قناة أبوظبي الرياضية، باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ومناسبة، وعلى رأس هذه الإجراءات إعادة المباراة بشكل كامل.

ورأى الاتحاد أن ما حدث يمثل خطأً تحكيميًا فادحًا ومؤثرًا بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، وبالتالي على مسيرة الفريق في البطولة. وقد أكد الاتحاد الإماراتي في نص الاعتراض أنه يؤيد بشكل كامل احتجاج نادي شباب الأهلي، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف يمثل تطبيقًا خاطئًا وصريحًا للقانون رقم (3) من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

وأوضح البيان أن مجريات اللعب أظهرت بوضوح أن الحكم قد سمح باستئناف المباراة بعد إتمام عملية التبديل، وأن الهدف قد سُجل في سياق لعب طبيعي تمامًا ودون أي مخالفات أو تدخلات غير قانونية. إلا أن تدخل تقنية الفيديو أدى بشكل مفاجئ إلى إلغاء القرار الذي اتخذه الحكم ميدانيًا، وهو ما اعتبره الاتحاد الإماراتي خطأً تقنيًا جسيمًا في تطبيق القانون.

وأضاف البيان أن القرار لم يستند إلى تقييم دقيق وشامل للواقعة، بل إلى تفسير خاطئ وغير دقيق للقوانين، وهو ما يندرج بشكل واضح تحت مفهوم الخطأ التقني، مؤكدًا أن هذا الأمر يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشرعية وتجاوزًا واضحًا للصلاحيات، بالإضافة إلى الإخلال ببروتوكولات استخدام تقنية الـVAR المعتمدة. كما أبدى الاتحاد الإماراتي تحفظه العميق على اختيار طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، مشيرًا إلى أن الحكم الرئيسي كان يشغل سابقًا منصب حكم فيديو (VAR)، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته لإدارة مباراة في نصف نهائي بطولة قارية بهذه الأهمية.

وأكد الاتحاد أن إدارة مباراة بهذه الأهمية تتطلب أعلى مستويات الخبرة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط. وأثار البيان تساؤلات جدية حول معايير اختيار الحكام في المباريات الحاسمة، ومدى استعدادهم وجاهزيتهم لإدارة اللقاءات ذات الضغط العالي، معتبرًا أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسات وتضر بالأندية المشاركة رياضيًا وماليًا.

واختتم الاتحاد الإماراتي طلبه بدعوة عاجلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي إلى قبول الاحتجاج المقدم، واعتبار ما حدث خطأً تقنيًا واضحًا في تطبيق القانون، مع دراسة جدية لإمكانية إعادة المباراة. كما طالب بإجراء مراجعة شاملة لأداء طاقم التحكيم وآلية استخدام تقنية الفيديو، وإعادة تقييم شاملة لإجراءات تعيين الحكام في المباريات المصيرية لضمان أعلى معايير العدالة التحكيمية والشفافية في جميع المباريات. هذا الاعتراض يمثل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق نادي شباب الأهلي، والسعي لتحقيق العدالة في المنافسات القارية





الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي شباب الأهلي دبي ماتشيدا زيلفيا دوري أبطال آسيا تقنية الفيديو المساعد (VAR) اعتراض رسمي خطأ تحكيمي إعادة المباراة

