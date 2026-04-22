اعتراض ناقلات نفط إيرانية وإدانة استهداف صحفيين في لبنان

الجيش الأمريكي يعترض ناقلات نفط إيرانية، بينما تدين نقابة الصحفيين المصريين استهداف صحفية في جنوب لبنان وتطالب بمحاسبة المسؤولين.

أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات نفط إيران ية في المياه الآسيوية وقام بتغيير مسارها، في خطوة تزيد من التوترات في المنطقة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول مكان الاعتراض أو وجهة الناقلات، لكن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران وجهودها لتقييد صادرات النفط ال إيران ية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، وسيستمر هذا التوقيت حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول وتوفير الطاقة. في لبنان، أدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي أدت إلى استشهاد الزميلة آمال خليل، مراسلة الأخبار.

وقد تعرضت آمال خليل للاستهداف المباشر والمتعمد من قبل طائرات الاحتلال، حيث تم تعقبها واستهداف سيارتها بعدة غارات، ثم المنزل الذي لجأت إليه لاحقًا. هذا الفعل الشنيع يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع. كما أعربت النقابة عن إدانتها العميقة لإصابة الزميلة زينب فرج في الغارة نفسها، وشددت على أن استهداف الصحفيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني هو جريمة حرب كاملة الأركان.

وأكدت النقابة أن هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والصحفيين يكشف عن سياسة إرهابية تهدف إلى إسكات الحقيقة ومنع وصول المعلومات إلى العالم. نعت نقابة الصحفيين المصريين الزميلة آمال خليل، وقدمت خالص العزاء والمواساة إلى أسرتها وزملائها والأسرة الصحفية في لبنان، وإلى أسر الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغاشم.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتكررة ضد الصحفيين والمدنيين في لبنان، وفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وأشارت النقابة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحافة والصحفيين في فلسطين ولبنان. وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني وتقديمهم للعدالة، لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لضمان سلامة الصحفيين وحمايتهم وتمكينهم من أداء عملهم بحرية وأمان





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الجيش الأمريكي ناقلات نفط لبنان الصحافة آمال خليل الاحتلال الإسرائيلي التوقيت الصيفي

United States Latest News, United States Headlines