اعترافات مثيرة: متهمة بخطف رضيعة تكشف دوافعها لإرضاء زوجها بعد الإجهاض المتكرر

كشفت المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي عن اعترافات مفصلة أمام النيابة، مبررة فعلتها برغبتها في إخفاء حقيقة تعرضها للإجهاض المتكرر عن زوجها الحالي، خشية طلاقها. تعرّفت المتهمة على والدة الرضيعة داخل المستشفى، واستغلت غياب الأم لجلب أدوية، لتقوم بعدها بخطف الطفلة والادعاء بأنها مولودتها.

في تطور مثير للقضية التي شغلت الرأي العام، أدلت المتهمة ب خطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي ب اعترافات مفصلة أمام نيابة الجمالية الجزئية.

كشفت المتهمة، وهي ربة منزل، عن دوافع نفسية واجتماعية معقدة وراء جريمتها، مشيرة إلى أنها متزوجة ولديها طفلان من زواجها الأول. بعد انفصالها عن زوجها الأول بسبب خلافات أسرية، تزوجت مرة أخرى، لكن القدر لم يكن رحيمًا بها، حيث تعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

تسببت هذه التجارب الأليمة في وقوع المتهمة في ورطة نفسية كبيرة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار مأساوي بإيهام زوجها الحالي بأنها حامل. كانت تخشى، بحسب اعترافاتها، أن يؤدي اكتشاف زوجها لواقع حالتها الصحية إلى طلاقها مرة أخرى، وهو ما كانت تحاول جاهدة تجنبه. دفعتها هذه الرغبة الجامحة في الحفاظ على زواجها الحالي إلى التخطيط لخطف طفل، في محاولة لتقديم هدية لزوجها وإثبات قدرتها على الإنجاب.

وعن تفاصيل يوم الواقعة، أوضحت المتهمة أنها كانت تتواجد داخل مستشفى الحسين الجامعي، حيث تعرفت على والدة الرضيعة. بدأت بتمهيد الطريق لفعلتها، حيث ادعت أنها تنتظر اختها التي على وشك الولادة، وظلت في المستشفى لمدة ست ساعات، تراقب الوضع وتدرس خطتها. خلال هذه الفترة، تمكنت من اكتساب ثقة والدة الرضيعة، واستغلت لحظة غياب الأم التي خرجت لجلب بعض الأدوية من صيدلية خارج المستشفى. في هذه اللحظة الحرجة، استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها من المستشفى، وهو ما فعلته بالفعل.

من جهتها، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بشأن اختطاف الطفلة الرضيعة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة. بعد تلقي بلاغ من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى، باشرت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة. أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبة الواقعة وضبطها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر، وبص صحبتها الطفلة المختطفة.

وقد تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة المعلومات المتعلقة بإيهام المتهمة لزوجها بكونها حامل، وذلك لسابقة تعرضها للإجهاض، مما دفعها إلى اختطاف الطفلة والادعاء بأنها مولودتها. على الفور، تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها، حيث تبين أنها بحالة صحية جيدة. بعد ذلك، تم تسليم الطفلة إلى ذويها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

هذه القضية تسلط الضوء على المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم في غاية الخطورة، وتؤكد على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يمرون بتجارب صعبة مثل الإجهاض المتكرر.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines