كشف الملازم أحمد رسلان اعترافه بزراعة ألغام كمين العتيبة عام 2014، حيث نفذ العملية بالتعاون مع رواد زيدان وعناصر من حزب الله مما أسفر عن مقتل المئات.

أكد مصدر رسمي في وزارة الداخلية السورية أن الملازم السابق أحمد طلال رسلان ، الذي خدم في قوات النظام السوري المخلوع، أقرّ رسميًا خلال التحقيقات الجارية بزراعة الألغام التي استُخدمت في كمين العتيبة المروع ب الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014. جاء هذا الاعتراف الهام في ظل جهود مكثفة لجلب مرتكبي الفظائع السابقة إلى العدالة، حيث تم ربط الجاني بأسماء أخرى بارزة في عملية القتل الجماعي.

تفاصيل الاعتراف والتواصل مع قادة العملية

أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف أحمد طلال رسلان في 20 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزير الداخلية أنس خطاب عن توقيف العميد الركن السابق رواد علي زيدان، المتهم الرئيسي بتدبير كمين العتيبة وإصدار الأمر بتنفيذه. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر في وزارة الداخلية أن رسلان أفاد بأنه قام بزرع 80 لغمًا مضادًا للدبابات بنفسه على طريق حران، وهو الطريق الذي شهد المذبحة.

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كما كشف المصدر أن رسلان جهّز آلية التفجير ثم قام بتسليمها للمقدم علي الحسين، الذي سلمها بدوره للعميد رواد علي زيدان. وذكّر المتهم في إفادته بأنه تم مراقبة الأهالي عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة العمليات، وعند وصولهم إلى منطقة الألغام، قام رواد علي زيدان بتفعيل آلية التفجير التي أدت إلى المأساة.

شبكة الضباط والمقاتلين الأجانب

كشفت التحقيقات الدائرة حول قضية أحمد طلال رسلان أنه شارك في تنفيذ هذه المهمة الدموية ضباط من قوات النظام البائد، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من حزب الله. وقد ورد هؤلاء العناصر في التحقيق بأسماء حركية محددة، وهم أبو علي التيم، وحاج كربلاء، وحاج أبو حسين، ما يوضح التدخل الخارجي المباشر في الجريمة.

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كما نسب المصدر إلى رسلان اعترافه بمشاركته في زراعة ما مجموعه 870 لغمًا مضادًا للأفراد والدبابات خلال خدمته العسكرية منذ عام 2016 وحتى سقوط النظام البائد. ولم يقتصر الأمر على كمين العتيبة، بل شمل اعترافه بعمليات سابقة وزعت على مناطق مختلفة من البلاد.

عمليات لزراعة الألغام في القنيطرة وحمص

ولفت المصدر إلى أن من بين تلك العمليات التي أقر بها رسلان زراعته لـ 70 لغمًا مضادًا للأفراد في ريف القنيطرة بجنوب البلاد أواخر عام 2016. ثم تابع قوله إنه قام بزرع 500 لغم مضاد للأفراد والدبابات في قطاع التنف بريف حمص وسط البلاد لاحقًا، مما يعكس نطاقًا واسعًا من جرائم الألغام التي جرت في عهد النظام السابق.

وقع كمين العتيبة في 26 فبراير 2014، حين كانت مجموعة من الأشخاص تحاول مغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة، وهو الحدث الذي خلف أضرارًا جسيمة وأثار صدمة واسعة. أسفرت هذه الهولكية عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة آنذاك عن السلطات السورية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، التابعة للنظام آنذاك، مقتل 175 شخصًا، واصفة إيادب بأنهم من مقاتلي المعارضة. في المقابل، أفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بأن الضحايا كانوا في الواقع من الأهالي المدنيين الذين حاولوا الهرب من المنطقة المحاصرة، ما يؤكد طبيعة الجريمة ضد المدنيين.