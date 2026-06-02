اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 في المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني عام 2026، وأتاحت للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة محافظات مصر أو من خلال المدارس.

اعتمد عدد من المحافظات المصرية نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة التي استمرت لعدة أسابيع.

وجاء هذا الاعتماد عقب انتهاء الامتحانات التي أُجريت قبل أيام من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت المديريات على تسريع عملية التصحيح لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن. وأكدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات على جاهزية الأنظمة الإلكترونية لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، مشددة على أن النتائج متاحة بسهولة عبر عدة قنوات رسمية. وأوضحت المديريات أن عملية التصحيح تمت بدقة عالية لضمان حصول كل طالب على حقه، مع تطبيق ضوابط صارمة للحد من الأخطاء.

وأشارت إلى أن النتائج تشمل جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، باستثناء الحالات التي تعرضت للغش أو خالفت القوانين المنظمة للامتحانات. كما أكدت المديريات أن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح سيكون لديهم فرصة لدور ثانٍ وفق ما تحدده اللوائح. وأضافت أن الإدارات التعليمية تعمل على توزيع كشوف النتائج على المدارس لتسليمها للطلاب مباشرة، مع ضمان سرية البيانات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي في إدارة العملية التعليمية. وكشفت المديريات عن الطرق الرسمية للحصول على النتيجة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عبر بوابة محافظات مصر الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية. كما يمكن تحميل تطبيق خاص بالبوابة من متجر التطبيقات على الهواتف الذكية، مما يسمح بالاستعلام بسرعة وسهولة.

وتتضمن خطوات الاستعلام عبر التطبيق: أولاً، تحميل التطبيق الرسمي من المتجر المناسب لنظام التشغيل (أندرويد أو iOS). ثانياً، فتح التطبيق والتسجيل باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب. ثالثاً، اختيار خدمة "نتيجة الصف الأول الإعدادي" من القائمة الرئيسية. رابعاً، إدخال رقم الجلوس والضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة فوراً.

وأوضحت المديريات أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، ويمكن استخدامها من أي مكان. وبالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية، أكدت المديريات أن النتائج ستكون متاحة في المدارس نفسها بعد حوالي 48 ساعة من الإعلان الرسمي. ويمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم فقط من خلال التوجه إلى المدرسة التي يدرسون فيها مع إحضار بطاقة ولي الأمر. وحثت المديريات أولياء الأمور على متابعة الصفحات الرسمية للمديريات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المستجدات.

وأخيراً، أعربت المديريات عن أملها في أن تكون النتائج مرضية للجميع، وأن يستمر الطلاب في بذل الجهد لتحقيق التفوق في المراحل الدراسية القادمة. ودعت أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم نفسياً بعد ظهور النتائج، سواء بالنجاح أو الحاجة إلى التحسين. وأكدت أن التعليم هو أساس بناء المجتمع، وأن الوزارة تعمل دائماً على تطوير المناهج ووسائل التقييم لمواكبة التحديات الحديثة





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