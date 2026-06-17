اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2026 في عدة محافظات وطرق الاستعلام الإلكتروني

أعلنت مديريات التربية والتعليم في القاهرة والمحافظات عن قرب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر روابط إلكترونية مباشرة توفرها كل محافظة بعد اعتمادها رسميًا من المحافظين. تشمل المحافظات المذكورة الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية، دمياط، المنوفية، القليوبية، وجنوب سيناء. كما تم توضيح سياسة المواد غير المضافة للمجموع، حيث يشترط الحصول على 50% كحد أدنى لنجاح مادة التربية الدينية والمواد الأخرى غير المجمعة دون احتسابها في المجموع الكلي.

خلال ساعات قليلة، يعتمد عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، ويمكن عبر رابط مباشر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والمحافظات، خاصة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في معظم أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تتيح مديريات التربية والتعليم في القاهرة والمحافظات روابط إلكترونية مباشرة للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بمجرد اعتماد النتائج رسميًا من المحافظين كل على حدة، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج فور اعتمادها رسميًا عبر رابط مباشر خاص بكل محافظة، وذلك كما يلي:رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزةرابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عبر الضغط على الرابط الإلكترونييستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسمياعيلية عبر الضغط عبر الرابط الأليكترونييستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عبر الضغط عبر الرابط الأليكترونييستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عبر الضغط عبر الرابط الأليكترونييستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبر الضغط عبر الرابط الأليكترونييستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عبر الضغط عبر الرابط الأليكتروني- المواد غير المضافة للمجموع: نسبة درجات النجاح في مادة التربية الدينية والمواد الأخرى من المجموع تبلغ 50% كحد أدنى لاجتياز المادة بنجاح، دون أن تدخل ضمن المجموع التراكمي للطالب. منظومة جديدة لتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة.. وزارة التضامن توضح التفاصي





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نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم استعلام النتائج الإعدادية المواد غير المضافة للمجموع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية

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