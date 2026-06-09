اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل كاملة للنظامين القديم والجديد ومدارس ستيم والمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعلیمی جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً، حيث يبدأ يوم 21 يونيو 2026. يشمل الجدول جدولاً شاملاً للنظام الجديد والنظام القديم ومدارس المتفوقين (ستيم) ومدارس المكفوفين، مع تحديد مواعيد كل مادة على حدة. تهدف الوزارة من خلال هذا الجدول إلى تنظيم عملية الامتحانات وضمان سيرها بسلاسة، مع مراعاة خصوصية كل فئة من الطلاب. يتضمن الجدول توزيعاً زمنياً متوازناً للمواد، ويتيح للطلاب فترات كافية للمراجعة. كما أن الجدول يراعي مواعيد الأعذار القهرية وإجراءات التأجيل للدور الثاني. ومن المقرر أن تنشر الوزارة كافة التفاصيل على موقعها الإلكتروني.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والذي سيبدأ رسمياً يوم الأحد 21 يونيو 2026. يفصل الجدول مواعيد الامتحانات حسب نوع النظام الدراسي، حيث يشمل النظام الجديد، والنظام القديم، ومدارس المتفوقين (ستيم)، و مدارس المكفوفين .

يهدف الجدول إلى تنظيم سير الامتحانات وتجنب التعارضات الزمنية بين المواد، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. وقد تم تصميم الجدول بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعتمدة للصفين الأول والثاني الثانوي، ويضمن توزيعاً معقولاً للمواد على فترات امتحانية متباعدة لتمكين الطلاب من المراجعة الجيدة. بالنسبة للنظام الجديد، تبدأ الامتحانات بالتربية الدينية والتربية الوطنية، وتuilt بشكل متدرج لتشمل المواد العلمية والأدبية على مدى أسابيع، حيث تتوزع المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء مع مواد الرياضيات التطبيقية والإحصاء في أيام مختلفة.

أما النظام القديم فيشمل مجموعة أوسع من المواد، منها الاقتصاد والاحصاء، والتفاضل والتكامل، والديناميكا، والجبر والهندسة الفراغية، وعلم النفس، بالإضافة إلى مواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا. كما خصصت الوزارة أياماً منفصلة لمدارس المتفوقين (ستيم) لاختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في المواد العلميةОсновные، مما يعكس اهتماماً بتطوير مهارات الطلاب فيSTEM.

أما طلاب المكفوفين فقد خصص لهم جدول معدل يتضمن ورقتين لكل مادة في بعض الأحيان، مع مراعاة طبيعة القراءة والكتابة لديهم، حيث تم تمديد الفترات بين الامتحانات وتكرار بعض المواد في ورقتين منفصلتين لتسهيل任務. الجدول يأتي في إطار استعدادات الوزارة لبدء ماراثون الامتحانات النهائية الذي يُعتبر محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، ویرى خبراء تربويون أن الجدول(input) معقول ويوفر فرصة كافية للمراجعة، لكنهم يحثون على ضرورة الالتزام بالمواعيدfinalة وعدم التهاون في الاستعداد.

كما دعت الوزارة جميع الطلاب إلى الاهتمام بالجانب النفسي والتحضير الملائم، وأعلنت عن توفير كافة الإجراءات المساعدة لذوي الإعاجات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حملات توعية حول مواعيد الامتحانات وطرق التعامل مع الضغوط، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أي محاولات غش إلكتروني قد تحدث خلال فترة الامتحانات. وسيتم نشر كافة التفاصيل الرسمية على الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة التعليم الثانوي، مع إمكانية الاستعلام عن القاعات والمواعيد بشكل يومي.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تُعد Burns حاسماً للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتحدد مسار الطلاب الأكاديمي والمهني للمرحلة الجامعية. كما أن جدول العام الحالي يأتي بعد تحديثات في المناهج وversion نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على درجات الم bulletins في الصفين الأول والثاني، مما يتطلب من الطلاب التركيز على المقررات المحددة بدقة





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