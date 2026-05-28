اعتقال مسؤول رفيع في الـ CIA بتهمة امتلاك كميات هائلة من الذهب واحتيال مالي

السلطات الأمريكية توقفت على ديفيد راش، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية، بعد اكتشاف أكثر من ثلاثمائة سبائك ذهبية قيمتها أكثر من 40 مليون دولار، إضافة إلى نقد وساعات فاخرة، مع اتهامات بتزوير المؤهلات العسكرية والأكاديمية وتقديم طلبات احتيالية للحصول على أموال حكومية.

في خطوة غير مسبوقة، قامت السلطات الأمريكية ب اعتقال ديفيد راش ، المسؤول السابق على مستوى تنفيذي رفيع في وكالة المخابرات المركزية (CIA). وجدت التحقيقات الداخلية للوكالة كميات هائلة من الذهب والنقد داخل مسكنه بولاية فرجينيا، حيث عُثر على نحو ثلاثمائة وثلاثة سبائك ذهبية يزن كل منها قرابة الكيلوغرام، وتُقدَّر قيمتها بأكثر من أربعين مليون دولار، إلى جانب مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة رولكس.

وثائق المحكمة أظهرت أن راش كان يحمل تصنيفاً أمنياً سرياً للغاية وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة، لكنه استغل هذه الصلاحيات لتقديم طلبات مالية غير مبررة بين نوفمبر 2025 ومارس 2026، مطالبة الحكومة الأمريكية بأكثر من عشرات الملايين من الدولارات على شكل سبائك ذهبية وعملات أجنبية. تُشير الاتهامات إلى أن راش ادعى مؤهلات أكاديمية وعسكرية لم يتحقق منها، بما في ذلك تزوير سجلات الخدمة في الاحتياط البحري الأمريكي، ما سمح له بالحصول على مبالغ مالية غير مشروعة.

وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي صرّحا أن الاعتقال تم في 19 مايو بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن تلاعب واضح في البيانات وتقديم طلبات احتيالية لتعويضات إجازات عسكرية. وقد أُحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتُتابَع محاكمتها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك جهات أخرى شاركت في المؤامرة أو ما إذا كان هناك مبالغ إضافية لم تُكتشف بعد.

وبينما تسلط الأضواء على هذه الفضيحة داخل أروقة أحد أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية وإلى أي مدى قد ينتشر هذا النوع من الانتهاكات. يجري الآن مراجعة شاملة للسياسات الداخلية للـ CIA لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتؤكد الجهات المختصة أنها ستُطبق إجراءات صارمة على كل من يتورط في هذا النوع من الجرائم.

كما يُتوقع أن يسلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة المالية داخل الأجهزة الاستخباراتية وتفعيل الشفافية لمنع استغلال المناصب العليا لأغراض شخصية





