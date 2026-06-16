اعتماد نتيجة أوائل طلاب التمريض بمطروح للعام الدراسي 2026/2025

اعتمد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أسماء أوائل طلاب مدارس التمريض بالصفين الأول والثاني الثانوي، متمنياً لهم التوفيق في خدمة المحافظة.

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة ال صحة بمحافظة مطروح اليوم أسماء أوائل طلاب وطالبات مدارس التمريض بالصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2026/2025. جاء ذلك خلال اعتماد نتيجة مراحل النقل لمدارس التمريض على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث أشاد وكيل الوزارة بمستوى الطلاب المتفوقين وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق في الأعوام المقبلة والتخرج لخدمة أهالي المحافظة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، مؤكداً على أهمية رسالتهم الإنسانية والمهنية المهمة للمواطنين.

وأكد الدكتور رفعت أن قطاع التمريض يعد حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وأن هذه النتائج المشرفة تعكس الجهود المبذولة من قبل هيئة التدريس والإدارة التعليمية لرفع كفاءة الطلاب.

وفيما يلي أسماء أوائل الصف الأول الثانوي الفني تمريض: الأول من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، بسملة أحمد محمد حامد بمجموع 416.9 درجة؛ والثاني من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، روان أحمد محمد حامد بمجموع 415.5؛ والثالث من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، سارة خالد محمد علي بمجموع 414.8؛ والرابع من مدرسة مطروح الثانوية الفنية التمريض بنات، هدى ماهر السيد علي بمجموع 414.1؛ والخامس من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، مريم أحمد محمد عبد الله بمجموع 414.3؛ والسادس من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، ساندي حسني محمد بدوي بمجموع 414؛ والسابع من مدرسة مطروح الثانوية الفنية التمريض بنين، محمد سامي أحمد عبد العزيز بمجموع 413.8؛ والثامن من مدرسة مطروح الثانوية الفنية التمريض بنين، سامي ماهر سامي أحمد بمجموع 413.6؛ والتاسع من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، ملك أيمن محمد عبد الحميد بمجموع 412.8؛ والعاشر من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، نور أحمد عبد الحميد محمد بمجموع 412.5.

أما أوائل الصف الثاني الثانوي الفني تمريض فقد جاءت نتائجهم كالتالي: الأول من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، روان هاني حسني أبو عجيلة بمجموع 546.9؛ والثاني من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، أسماء خالد محمد صالح بمجموع 545.3؛ والثالث من الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، بسملة أحمد حسن حامد بمجموع 544.7؛ والرابع من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، فاطمة الزهراء محمود عبد الله بمجموع 544.1؛ والخامس من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، آية أحمد محمد البهواشي بمجموع 543؛ والسادس من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، شهد صبحي عبد العزيز بمجموع 542.4؛ والسابع من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، لوجين محمود قاصد کریم بمجموع 541.0؛ والثامن من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، مريم سامي محمد عبد الله بمجموع 540.9؛ والتاسع من مدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات، حببية مصطفى علي بمجموع 540.6؛ والعاشر من مدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات، ندى محمد فتحي عبد العزيز بمجموع 540.1.

يذكر أن مدارس التمريض في مطروح تضم أقساماً للبنين والبنات في مدينتي مطروح والحمام، وتخضع لإشراف مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم. وتسعى المحافظة إلى تطوير هذه المدارس لتلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر التمريضية المؤهلة، خاصة مع افتتاح مستشفيات جديدة وزيادة الطلب على الخدمات الطبية. وقد وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب المتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق، مشيراً إلى أن باب التقديم لمدارس التمريض مفتوح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مناسب.

وأضاف أن خريجي هذه المدارس يحصلون على فرص عمل متميزة في مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، كما يمكنهم استكمال دراستهم الجامعية في كليات التمريض. وتأتي هذه النتائج تتويجاً لجهود الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس، حيث شهدت المدارس هذا العام تحسناً ملحوظاً في المستوى التعليمي بفضل البرامج التدريبية المكثفة وورش العمل التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع خبراء من جامعات مصرية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الكفاءات الشابة في تعزيز جودة الرعاية الصحية في محافظة مطروح، خاصة في المناطق النائية التي تعاني نقصاً في التمريض. كما أكد الدكتور رفعت أن المديرية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للطلاب المتميزين، بما في ذلك جوائز عينية ومادية تحفيزية، لضمان استمرار تفوقهم وتحقيق أهدافهم المهنية في خدمة المجتمع





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مطروح التمريض أوائل الطلاب تعليم فني صحة

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