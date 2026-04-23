اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 وتوفير نماذج استرشادية واستبيان للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول من العام 2026، وتوفير نماذج استرشادية للطلاب، وإطلاق استبيان لرصد خططهم المستقبلية.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول من العام 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية ال تعليم ية وتوفير كافة الأدوات اللازمة للطلاب للاستعداد الجيد لهذه الامتحانات الهامة.

يشمل هذا الإعلان تفاصيل الجداول الخاصة بالدبلومات الفنية بأنظمة التعليم المختلفة، سواء كانت نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات، وبمختلف تخصصاتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، بالإضافة إلى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية. كما تم إعداد جداول خاصة بطلاب الدمج من جميع النوعيات، وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وتؤكد الوزارة على أن هذه الجداول تم إعدادها بعناية فائقة، مع مراعاة التوازن بين المواد الدراسية المختلفة وتوفير الوقت الكافي للطلاب للمراجعة والاستعداد. بالإضافة إلى إعلان الجداول، أعلنت الوزارة عن توفير نماذج استرشادية للامتحانات بنظام البوكليت، وذلك لمساعدة الطلاب على التعرف على شكل الامتحان وطريقة الأسئلة. وقد تم إعداد هذه النماذج بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، وتغطي جميع النوعيات والتخصصات، بما في ذلك نظام الثلاث سنوات المطبق به منهجية الجدارات المهنية.

تهدف هذه النماذج إلى ضمان جاهزية الطلاب بصورة كاملة للامتحانات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أفضل النتائج. ويمكن للطلاب الوصول إلى هذه النماذج بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تم توفير رابط مباشر لتحميلها إلكترونياً. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتوفير كافة الأدوات والموارد اللازمة للطلاب لتحقيق النجاح. كما تسعى الوزارة إلى تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في مجال التعليم.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026، وذلك لرصد خططهم المستقبلية وقياس جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم. تهدف هذه الدراسة إلى جمع البيانات والمعلومات اللازمة لتحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية، وتلبية احتياجات سوق العمل. وقد وجهت الوزارة تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بتعميم الاستبيان على جميع مدارس التعليم الفني، مع التأكيد على أهمية مشاركة الطلاب وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط الاستبيان عبر موقع وزارة التربية والتعليم والإجابة على الأسئلة المطروحة. ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقًا للجداول المعلنة. وتدعو الوزارة جميع الطلاب إلى الاستعداد الجيد للامتحانات والتركيز على المذاكرة، متمنية لهم التوفيق والنجاح. ويمكن للطلاب الاطلاع على جداول الامتحانات عبر الموقع الرسمي للوزارة





