اعتماد وشيك لجدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. الوزارة توفر نماذج استرشادية للطلاب

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للدور الأول، مع توفير نماذج استرشادية بنظام البوكليت لمساعدة الطلاب على الاستعداد.

تستعد وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني في جمهورية مصر العربية لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول من العام الدراسي 2026، وذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل معالي وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الساعات القادمة، مما يمثل خطوة هامة لتوفير المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور والاستعداد الجيد للامتحانات. سيشمل الإعلان تفصيلاً كاملاً لجداول الامتحانات الخاصة بجميع أنواع الدبلومات الفنية، بما في ذلك نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، بالإضافة إلى دبلومات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية. كما سيتم تضمين جداول خاصة بطلاب الدمج، مع مراعاة احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.

وتأكيداً على حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب، فقد تم إعداد جداول الامتحانات بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجيد للمواد الدراسية وتجنب أي تداخل قد يؤثر على أداء الطلاب. كما تم تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 في المدارس بسبب إجازة عيد العمال، وذلك لضمان حصول الطلاب على وقت كافٍ للاستراحة والاستعداد للامتحانات.

وستشمل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 ثلاثة نماذج لكل مادة، وستكون الأسئلة مستمدة من الكتب المدرسية والتقييمات التي تم إجراءها خلال العام الدراسي. هذا النهج يهدف إلى تقييم فهم الطلاب للمادة الدراسية وقدرتهم على تطبيقها في مواقف عملية. وسيتم توضيح موعد الامتحانات النظرية والعملية بشكل منفصل في البيان الرسمي، مما يتيح للطلاب تنظيم وقتهم وتحديد أولوياتهم بشكل فعال. ولم تقتصر جهود الوزارة على إعداد الجداول فحسب، بل امتدت لتشمل توفير أدوات مساعدة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات.

فقد أعلنت الوزارة عن إتاحة نماذج استرشادية للامتحانات بنظام البوكليت، والتي تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد. هذه النماذج تغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) وأنظمة التعليم المختلفة (ثلاث سنوات جدارات، المهني، الخمس سنوات، التعليم والتدريب المزدوج). وتهدف هذه النماذج إلى تعريف الطلاب بالشكل الفعلي للامتحانات وضمان جاهزيتهم الكاملة. يمكن للطلاب الوصول إلى هذه النماذج وتحميلها إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/، وصفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بتوفير كافة الأدوات والموارد اللازمة لنجاح الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2026. وسيتم نشر بيان اعتماد جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحتها على فيسبوك فور اعتماده رسمياً





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات 2026 نماذج استرشادية تعليم فني

United States Latest News, United States Headlines

