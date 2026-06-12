أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدول الرسمي لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2025/2026، على أن تبدأ يوم 21 يونيو 2026. يغطي الجدول كلsystems النظام الجديد، النظام القديم، مدارس المتفوقين (STEM) والمدارس للمكفوفين. كما أعلنت الوزارة عن شروط قبول اعتذارات المراقبين والملاحظين، والحوافز المالية المقررة لهم.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن اعتماد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، على أن تبدأ الامتحانات رسمياً يوم الأحد 21 يونيو 2026.

ويستمر الامتحانات حتى منتصف شهر يوليو المقبل، حيث يمتد جدول الامتحانات لحوالي 26 يوماً متθεί. وقد تم اعتماد الجدول رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم، وسيتم تطبيقه على جميع الطلاب بجميع:Systems والنظم التعليمية المختلفة، بما في ذلك النظام الجديد والنظام القديم، إضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس للمكفوفين.

يبتع]{pv}b جدول امتحانات النظام الجديد (نظام المدرسة الثانوية three-year system) مواعيد محددة تبدأ بالتربية الدينية والتربية الوطنية في 21 يونيو، ثم اللغة الأجنبية الثانية في 23 يونيو، واللغة العربية في 28 يونيو، يليها مواد العلوم (الكيمياء والجغرافيا) في 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى في 5 يوليو، ثم الفيزياء والتاريخ في 9 يوليو، والرياضيات البحتة في 12 يوليو، وأخيراً مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء في 16 يوليو. أما طلاب النظام القديم (ثلاث سنوات سابقة) فسي开始ون امتحاناتهم بنفس المواد في نفس التواريخ مع اختلاف في بعض الموعد和 المواد.

حيث يبدا]{pv}b الطلاب بامتحان التربية الدينية والوطنية يوم 21 يونيو، ثم الاقتصاد والإحصاء يوم 23 يونيو، واللغة العربية يوم 28 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية يوم 30 يونيو، والكيمياء والجغرافيا يوم 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى يوم 5 يوليو، ثم التفاضل والتكامل يوم 7 يوليو، والفيزياء والتاريخ يوم 9 يوليو، والأحياء وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية يوم 12 يوليو، والديناميكا يوم 14 يوليو، وأخيراً الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة يوم 16 يوليو. ویتم تقديم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) جدولاً خاصاً يمتد من 21 يونيو حتى 16 يوليو، ويشمل مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية، اللغة العربية في ورقتين منفصلتين، اللغة الأجنبية الأولى في ورقتين، الجغرافيا في ورقتين، التاريخ في ورقتين، والإحصاء.

Additionally, أعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات واعتبtارات للمراقبين والملاحظين الذين تواجههم صعوبات في أداء مهامهم خلال الامتحانات. وщииt وزارة التربية تعليماتها Stolz جهات واضحة لتقديم الاعتذارات مع أرفاق المستندات الداعمة. كما أقرت الوزارة حافزاً مالياً للمشاركين في مراقبة الامتحانات، حيث يمنح رئيس اللجنة 2000 جنيه والمراقب الأول 2000 جنيه أيضاً، بينما يحصل كل ملاحظ على 1000 جنيه كحافز إثابة.

في نفس السياق，تم الإعلان عن جدول امتحانات مدارس ستيم (STEM) للفرصة الثانية، والتي بدأت في 4 يوليو وتستمر حتى 22 يوليو. ويشمل الجدول اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مواد: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الجيولوجيا، والرياضيات (البحتة والتطبيقية) بشكل منفصل. هذا وقد أكدت الوزارة أن الجداول المعلنة هي الجداول الرسمية الوحيدة المعتمدة، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد عليها في ترتيب جداول المذاكرة والاستعداد.

كما أشارت إلى أنه تم توزيع خطابات الندب الخاصة بمراقبي وملاحظي الثانوية العامة يوم السبت الماضي، على أن يتم تفعيل لجان استقبال الاعتذارات يوم الأحد القادم. تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة التي تعتبر أهم محطة في المسار التعليمي في مصر، حيث تحدد مسار الطلاب الجامعي والمهني. ومن المExprتوقع أن تعلن الوزارة عن الضوابط النهائية لامتحانات 2026 خلال الأيام القليلة القادمة، بما في ذلك تعليمات进入到 القاعة، والممنوعات، وآليات التظلم على النتائج





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