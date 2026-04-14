اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميًا: التفاصيل والمواعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مع تحديد مواعيد الامتحانات لجميع الشعب الدراسية. يشمل الجدول تفاصيل المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع، ومواعيد الدورين الأول والثاني، مع توضيح الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن اعتمادها الرسمي لجدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 ، وذلك بناءً على قرار وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، محمد عبد اللطيف. ومن المنتظر أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً عاجلاً يوضح بالتفصيل مواعيد وتواريخ ال امتحانات لجميع الشعب الدراسية. يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لتهيئة الطلاب وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لبدء ال امتحانات في الموعد المحدد، وتهدف الوزارة إلى تحقيق الشفافية والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلان الجدول في وقت مبكر.

وقد أوضحت الوزارة أن الجدول يشمل جميع المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، مع تحديد نسب النجاح للمواد غير المضافة، وذلك لضمان اطلاع الطلاب على جميع التفاصيل اللازمة. كما سيتم توضيح آلية الامتحانات ومواعيدها الدقيقة لتمكين الطلاب من تنظيم وقتهم والاستعداد الجيد للامتحانات. هذا وستقوم الوزارة بتوفير كافة الوسائل لدعم الطلاب وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات، من خلال توفير منصات تعليمية إلكترونية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، إضافة إلى تقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

من المتوقع أن يشمل الجدول تفاصيل عن مواعيد كل مادة دراسية، وكذلك تحديد المدة الزمنية المخصصة لكل امتحان، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة الطلاب في ظل الظروف الراهنة. وزارة التربية والتعليم حريصة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، وتهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في جميع المحافظات، وتأمل الوزارة في أن يتمكن الطلاب من تحقيق أفضل النتائج، ونتطلع إلى تحقيق عام دراسي ناجح ومثمر للجميع.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لعام 2026 اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما سيتم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ في الدور الأول أو الراغبين في تحسين درجاتهم. وقد حرصت الوزارة على تحديد مواعيد الامتحانات في وقت مبكر لتوفير الوقت الكافي للطلاب للاستعداد والتحضير، وتضمن هذه المواعيد فترة زمنية مناسبة بين الامتحانات، مما يتيح للطلاب فرصة للمراجعة والتركيز على المواد الدراسية المختلفة.

وستقوم الوزارة بتوفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالامتحانات على موقعها الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور. وتهدف الوزارة إلى تقديم الدعم المستمر للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتفوق. هذا وسيتم الإعلان عن جداول الامتحانات بالتفصيل لكل شعبة دراسية، سواء علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي، لتسهيل عملية الاستعداد للطلاب وتحديد المواعيد المحددة لكل مادة.

يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية. وستكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية 70%. سيتم تحديد مواعيد امتحانات كل مادة بشكل دقيق، مع مراعاة التوازن بين المواد المختلفة وتوفير الوقت الكافي للمراجعة والتحضير. سيتم نشر الجداول التفصيلية لكل شعبة دراسية، سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، لضمان حصول الطلاب على جميع المعلومات اللازمة.

وستقوم الوزارة بتوفير كافة الأدوات والوسائل التي تساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات، مثل المراجعات النهائية، والنماذج الاسترشادية، والاختبارات التجريبية. وتلتزم الوزارة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للجميع، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب. وتهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، وتوفير فرص متساوية للنجاح والتفوق. وتشجع الوزارة الطلاب على الاجتهاد والتحضير الجيد للامتحانات، وتدعمهم بكل السبل الممكنة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.





