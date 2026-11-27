شرطة ريو دي جانيرو تعتقل دافيد كوريا لاعب فاسكو دا غاما وهاينر موجارديم كورديرو بتهمة الانتماء لمنظمة إجرامية وإتجار بالمخدرات والأسلحة.

أوقفت السلطات البرازيلية لاعب وسط نادي فاسكو دا غاما دا فيد كوريا دا فونسيكا، والمدافع هاينر موجارديم كورديرو، الذي ينافس في نادي فيلا نوفا ، وأودعتهما السجن يوم الخميس. جاء هذا الإجراء عقب تأكيد مصادر الشرطة ارتباط اللاعبين بتقصٍ يعالج نشاط منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في البلاد.

تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة للاعبين

أكدت شرطة ولاية ريو دي جانيرو أن دا فيد كوريا البالغ من العمر 31 عاماً، قد تم القبض عليه داخل مقر عمله عند مركز التدريب الخاص بناديه. وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل الإعلام المحلية اللاعب وهو يغادر المبنى برفقة عناصر من الشرطة، مما يعكس حدة الموقف الذي تواجهه المؤسسات الرياضية.

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وتواجه دا فيد كوريا اتهامات جنائية خطيرة تشمل محاولة القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، والاتجار بالمخدرات، وممارسة الإكراه أثناء سير إجراءات قضائية محددة. وبيّنت المصادر الرسمية وجود روابط محتملة بين اللاعب وجماعة كوماندو فيرميلو الإجرامية المسلحة، مما يزيد من تعقيد القضية.

سلوك اللاعب الآخر وردود فعل الأندية

في خطوة متباينة، سلّم هاينر موجارديم كورديرو نفسه طوعاً للسلطات في مدينة غويانيا الواقعة في وسط غرب البرازيل، وكان مرافقاً بمحامٍ من نادي فيلا نوفا. وقد صرح النادي في بيان رسمي بأن لاعبهم ينفي بشدة التهم الموجهة إليه ويؤكد برائته من أي نشاط إجرامي.

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من جانبه، أعلن نادي فاسكو دا غاما رسمياً في بيانه الرسمي أنه وضع دائرته القانونية تحت تصرف دا فيد كوريا لمتابعة القضية ودعمه قانونياً خلال فترة الحبس الاحتياطي. ويأتي هذا التأكيد من الإدارة الرياضية للحفاظ على حقوق اللاعب وتوجيه الإجراءات القانونية بدقة.

الآثار القانونية والمستقبل المهني للاعبين

بعد أن ورد اسم اللاعبين في التحقيق المرتبط بالمجموعة الإجرامية، تم وضع كل من دا فيد كوريا وهاينر موجارديم كورديرو قيد الحبس الاحتياطي. وهذا القرار يعني أن اللاعبين سيبقون في السجن حتى يتم الفصل النهائي في قضاياهما من قبل القضاء البرازيلي المختص.

تستمر التحقيقات الجارية للتحقق من صحة الادعاءات حول تورط اللاعبين في أنشطة الجريمة المنظمة. ومن المتوقع أن يركز القضاء على جمع الأدلة الإضافية التي تثبت أو تنفي صحة الروابط بين اللاعبين وجماعة كوماندو فيرميلو، مما سيحدد المصير النهائي لكلا اللاعبين قانونياً ومهنياً.