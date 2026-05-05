اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، والذي سيبدأ في 16 مايو 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب.

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، والذي ستبدأ فعالياته في الفترة من 16 مايو إلى 11 يونيو 2026.

وقد أكد المحافظ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة قبل وأثناء فترة الامتحانات، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة الطلاب، وتوفير كافة التسهيلات الضرورية لتمكينهم من أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة. هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية في القاهرة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلاب، وضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وفعال. كما وجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات والتصدي لأي مشكلات قد تطرأ، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها محافظة القاهرة لدعم منظومة التعليم وتطويرها، وتحسين مستوى الطلاب. ويأتي هذا الإعلان في وقت مبكر بما يكفي لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد الجيد للامتحانات، وتحديد خطط المذاكرة المناسبة. كما يتيح للمدارس الوقت الكافي لإعداد قاعات الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات اللازمة. إن هذا الجدول الزمني للامتحانات يراعي التوازن بين مختلف المراحل التعليمية، ويضمن توزيعًا عادلاً للوقت بين المواد الدراسية المختلفة.

ويأخذ في الاعتبار أيضًا الظروف الخاصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم. إن محافظة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وتعتبره أساسًا للتنمية والتقدم. ولذلك، فإنها تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية التعليمية، وتوفير الكوادر المؤهلة، وتطبيق أحدث الأساليب التعليمية. هذا الجدول الزمني للامتحانات هو دليل على هذا الاهتمام، ويعكس التزام محافظة القاهرة بتوفير تعليم جيد لجميع الطلاب.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفاصيل الجدول الزمني للامتحانات، مشيرة إلى أن طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 16 مايو إلى الأحد 24 مايو. كما سيبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي امتحاناتهم في الفترة من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو، بينما سيؤدي طلاب وطالبات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلهما امتحاناتهم في الفترة من السبت 16 مايو حتى الأربعاء 20 مايو.

أما بالنسبة لامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادلهما، فستعقد في الفترة من السبت 16 مايو حتى الأربعاء 20 مايو، في حين ستعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني من السبت 16 مايو حتى الخميس 21 مايو. وبالنسبة لامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، فستقام في الفترة من الخميس 4 يونيو حتى الخميس 11 يونيو. وأخيرًا، ستعقد امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 2 مايو حتى الخميس 14 مايو.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم على أن الجدول الزمني للامتحانات تم إعداده بعناية فائقة، مع مراعاة مصلحة الطلاب وتوفير الوقت الكافي للاستعداد الجيد. وأضافت الدكتورة همت أبو كيلة أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي سيتم إجراؤه يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و 2 يونيو، بينما سيتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

كما سيتم امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم الإثنين 11 مايو حتى الأربعاء 13 مايو، وسيتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الإثنين 1 يونيو إلى يوم الأربعاء 3 يونيو. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارًا من يوم الإثنين 11 مايو حتى الأربعاء 13 مايو.

وأشارت إلى أنه لن يتم عقد امتحانات في الفترة من الثلاثاء 26 مايو إلى السبت 30 مايو، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للاستراحة والاستعداد للمراحل النهائية من الامتحانات. وشددت مدير مديرية التربية والتعليم على أهمية التزام المدارس بالجدول الزمني للامتحانات، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب، وضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وفعال. كما وجهت رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة على أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات، والتركيز على المذاكرة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالامتحانات.

وتأمل مديرية التربية والتعليم أن يحقق الطلاب نتائج جيدة في الامتحانات، وأن يكونوا قادرين على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم





