لقي لاعب كرة القدم المصري إبراهيم البغدادي مصرعه طعناً بسن 26 عاماً قبل سفره لليابون، في مشاجرة نتجت عن قطرات ماء، وتم القبض على مشتبه بهما.

لقي النجم المصري إبراهيم البغدادي ، لاعب فريقي البنك الأهلي وزد السابق، مصرعه طعناً أمام منزله في مدينة القصاصين الجديدة. جاءت هذه المأساة المؤلمة قبل يومين فقط من مقرره السفر إلى اليابان للانضمام إلى نادٍ جديد ومواصلة مسيرته الاحترافية هناك.

تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لعملية طعن متعددة أدت إلى وفاته متأثراً بجراحه، في حادثة مروعة عصفت بساحة الرياضة المصرية وأثارت جدلاً واسعاً حول أسبابها وتداعياتها الإنسانية والقانونية.

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تفاصيل الحادثة والخلاف العائلي

بدأت الأحداث عندما كان إبراهيم البغدادي يرش المياه أمام منزله لتهدئة الغبار المتراكم، مما أدى إلى تطاير بضع قطرات على ملابس طفلة صغيرة لجيرانه. سرعان ما تحول هذا الخطأ غير المقصود إلى خلاف عائلي حاد، تطور بسرعة إلى مشاجرة عنيفة بين الطرفين.

وفقاً لما أفادت به مصادر أمنية، كان إبراهيم يحاول تهدئة الأجواء ودعا أطراف النزاع إلى دخول منزله للتحدث بهدوء. إلا أن والد الطفلة استل سلاحاً أبيض من ملابسه وطعن اللاعب من الخلف، متباعداً عنه في نفس الوقت، ثم عاد لإتمام الفعل بطعنات متعددة في منطقة البطن.

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الاستجابة الطبية والجرائم

تمكن الجيران من رصد الحادث ونقل المصاب على الفور إلى المستشفى المحلي. خضع اللاعب لعملية جراحية طارئة استمرت نحو ست ساعات، بهدف إنقاذ حياته، إلا أن الأطباء أبلغوا عن عدم القدرة على إنقاذ المصاب نظراً لعمق وإصابة القاتل الجروح.

أثبتت الفحوصات الطبية الأولية أن الطعنات كانت موجهة لفتك الحيوي، وهو ما جعل التدخل الطبي عاجزاً عن إنقاذه رغم السرعة في النقل. توارت الأرقام عن حياة لاعب كان يطمح للوصول للقمة العالمية كما فعل نجم ليفربول محمد صلاح.

تدخل الشرطة والقبض على المشتبه بهم

تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة القصاصين الجديدة بلاغات من الأهالي حول وجود مشاجرة أسفرت عن سقوط ضحية بإصابات خطيرة، فتحركت فرق الشرطة فوراً لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم والقبض على شخصين من المتهمين بقتل إبراهيم البغدادي. تواصل الشرطة جهودها الحثيثة لضبط باقي المتهمين المتورطين في واقعة المشاجرة المميتة، بالإضافة إلى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

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القبض على المشتبه بهم والتحقيقات

تولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهم، وتستمر في الاستماع إلى أقوال الشهود على الواقعة وعدد من أفراد أسرة البغدادي، للوقوف على جميع ملابسات الحادثة بدقة وتوثيقها قانونياً بشكل يضمن العدالة.

ترتبط النيابة بانتظار تقرير الطب الشرعي المتضمن نتائج أعمال التشريح والفحوص الدقيقة، لتحديد الصورة الكاملة بشأن الواقعة، وتحديد المسؤولية الجنائية بالنسبة للمتهمين لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.

أمن البغدادي المستقبلي والفرصة الدولية

أكدت المصادر الأمنية أن إبراهيم البغدادي كان عائداً من السفر حديثاً، وكان يستعد للسفر إلى اليابان مرة أخرى خلال أيام معدودة، حيث توفرت له فرصة احترافية حقيقية في الدوري الياباني.

كان البغدادي لاعباً طموحاً يضع أمام عينيه هدفاً واضحاً ليصبح لاعباً عالمياً بمقاييس النجوم الكبار، ولكن القدر لم يمهله وتمت صناعته بيد غادرة، مما أغتاله وهو في ريعان الشباب ويحمل بين جنبيه آمالاً كبيرة.