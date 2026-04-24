افتتاح 4 مساجد جديدة بالشرقية بتكلفة 15.5 مليون جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف بالشرقية 4 مساجد جديدة بعد عمليات إحلال وتجديد وصيانة شاملة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و500 ألف جنيه، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف لخدمة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الدينية.

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً ومستمراً بعمارة بيوت الله عز وجل، معتبراً إياها ركيزة أساسية من ركائز خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المساجد الجديدة، سواء تلك التي خضعت لعمليات الإحلال والتجديد الشاملة أو تلك التي تم إنشاؤها حديثاً، يمثل ثمرة التعاون الوثيق والبناء بين محافظة الشرقية ووزارة الأوقاف المصرية. هذا التعاون يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الدينية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على القرى والمناطق التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والرعاية.

إن هذا الاهتمام ليس مجرد مبادرة حكومية، بل هو تجسيد لحرص الدولة على تعزيز دور المساجد كمنارات للعلم والنور، ومراكز للإشعاع الروحي والأخلاقي في المجتمع. كما أن هذه الجهود تعكس التزاماً قوياً بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمصلين، تمكنهم من أداء عباداتهم وشعائرهم الدينية في أجواء من السكينة والطمأنينة. المحافظ أكد على أن هذه المشاريع ليست مجرد بناء جدران وأسقف، بل هي بناء للمجتمع وتقوية للروابط الاجتماعية وتعزيز للقيم الإنسانية النبيلة.

إن المساجد ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي أيضاً مراكز للتعليم والتثقيف والتوعية، تلعب دوراً حيوياً في بناء جيل واعٍ ومثقف ومسؤول. لذلك، فإن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المساجد وتحديثها لتواكب متطلبات العصر، وتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحافظة تعمل على توفير الدعم اللازم للأئمة والخطباء، وتدريبهم على أحدث الأساليب والتقنيات في مجال الدعوة والإرشاد، لتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

إن المحافظة تدرك تماماً أن المساجد هي قلب المجتمع، وأن الاهتمام بها هو استثمار في مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لذا، فإنها تواصل جهودها الدؤوبة في هذا المجال، وتسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. إن محافظة الشرقية ملتزمة بتوفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان استمرار هذه المشاريع وتوسعها، وتحقيق أهدافها المنشودة. إن هذا الالتزام يعكس رؤية المحافظة الشاملة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.

إن المحافظة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاهتمام بجميع جوانب الحياة، وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع. لذلك، فإنها تعمل على تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التعليم والصحة والثقافة. إن محافظة الشرقية تسعى جاهدة لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاهية والازدهار لجميع مواطنيها.

إنها تؤمن بأن المستقبل مشرق، وأن مصر قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في جميع المجالات. إن محافظة الشرقية جزء لا يتجزأ من هذا المستقبل المشرق، وهي ملتزمة بالعمل بجد وإخلاص لتحقيق رؤية مصر الطموحة





