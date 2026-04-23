افتتاح "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026".. منصة وطنية تربط الخريجين بسوق العمل

يشهد وزير التربية والتعليم افتتاح فعاليات أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026، والذي يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتدريب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية.

يشهد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، وهو حدث بالغ الأهمية يمثل نقطة تحول في مسيرة التعليم الفني في مصر.

يقام هذا الأسبوع التوظيفي تحت رعاية مباشرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في الفترة من الأحد 26 أبريل وحتى الأربعاء 29 أبريل 2026، في مركز التجارة العالمي بالقاهرة. هذا الاختيار للموقع يعكس أهمية الحدث ورغبته في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الخريجين والشركات.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، وشراكة دعم التوظيف، مما يؤكد على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية في دعم التعليم الفني وتأهيل الخريجين لسوق العمل. هذا التعاون يضمن توفير أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال التوظيف والتأهيل المهني. يمثل "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" أكبر منصة وطنية تهدف إلى الربط المباشر بين خريجي التعليم الفني وفرص العمل الحقيقية المتاحة في مختلف القطاعات.

هذا الأسبوع التوظيفي يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتدريب، وهو رقم قياسي يعكس حجم الطلب المتزايد على الخريجين المؤهلين من التعليم الفني. تشارك في هذا الحدث بشكل يومي ما يقارب 50 شركة من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، مما يخلق مشهدًا حيويًا يعكس ثقة سوق العمل في كفاءة وقدرات خريجي التعليم الفني المصري.

هذه الثقة هي نتيجة مباشرة للجهود المبذولة في تطوير المناهج الدراسية وتحديث الأساليب التعليمية في مدارس التعليم الفني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. من المتوقع أن يستقبل الملتقى أكثر من 20 ألف خريج وخريجة من مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، بالإضافة إلى تمثيل واسع النطاق لمختلف أنظمة التعليم الفني.

هذا التنوع الجغرافي والنظامي يضمن وصول الفرص الوظيفية إلى أكبر عدد ممكن من الخريجين، ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانطلاق نحو مستقبل مهني مستقر ومزدهر. التسجيل في الملتقى متاح بسهولة عبر الرابط التالي: ‏https://bit.ly/Moe_job_Faire1، مما يسهل على الخريجين المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة. لا يقتصر هذا الحدث على توفير فرص العمل فحسب، بل يغطي كافة مسارات التعليم الفني، بما في ذلك التعليم الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التعليم المزدوج، ومراكز التميز.

هذا التغطية الشاملة تضمن أن جميع الخريجين، بغض النظر عن تخصصهم أو نظامهم التعليمي، يمكنهم العثور على فرص تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم. يتم تخصيص أيام محددة لكل قطاع على حدة، مما يحقق توافقًا دقيقًا بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل. هذه الخطوة تضمن أن الشركات يمكنها العثور على المرشحين المناسبين لوظائفهم، وأن الخريجين يمكنهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، لتعزيز مكانة التعليم الفني في الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. هذا الحدث يجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.

إن "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026" ليس مجرد ملتقى توظيفي، بل هو استثمار في مستقبل الشباب المصري ومستقبل الاقتصاد الوطني





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك ختام تعاملات اليومويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية .

Read more »

شروط النجاح في أولى و2 ابتدائي هذا العام.. قرار عاجل من التعليمحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

Read more »

هيونداي I30 موديل 2026 تباع بهذه المواصفاتيضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين .

Read more »

رسميا الآن.. أسعار صرف الدولار في البنوكويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 22 ابريل 2026

Read more »

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-4-2026.. ونقطة تحول في حياتك بعد قرار حاسمتوقعات الخبراء لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الأربعاء 22 4 2026 - الوطن

Read more »

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22-4-2026.. تخوض تجربة عاطفية جديدةتوقعات الخبراء لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الأربعاء 22 4 2026 - الوطن

Read more »