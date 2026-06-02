افتتاح كوبري النصر العائم 2 لربط بورسعيد وبورفؤاد

تم افتتاح كوبري النصر العائم 2 في محافظة بورسعيد كجسر جديد يربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، بطاقة استيعابية عالية وقدرة على استيعاب الشحن الثقيل، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز التجارة عبر قناة السويس

شهدت محافظة بورسعيد افتتاح كوبري النصر العائم 2 كأحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد ، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الهيئة الحافل بالمشروعات التنموية. ويعكس المشروع حجم الطفرة التي شهدتها محاور العبور عبر قناة السويس خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة، وتخفيف التكدسات المرورية، وتلبية متطلبات التوسعات العمرانية والمشروعات المستقبلية.

الكوبري العائم الجديد يبعد مسافة 170 متراً عن كوبري النصر العائم 1، ويُساهم في زيادة السيولة المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف مركبة يومياً للكوبريين معًا. كما يسمح الكوبري الجديد بعبور سيارات النقل بحمولة تصل إلى 100 طن للسيارة الواحدة، مما يزيد عن حمولة الكوبري الأول الذي يسمح بعبور سيارات النقل بحمولة 70 طنًا للسيارة الواحدة. بلغ الطول الإجمالي للكوبري العائم الجديد 428 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ووزنه 3000 طن حديد، ويتكون من 5 بنتونات معدنية.

من بينها بنتون ثابت جهة بورسعيد وآخر ثابت جهة بورفؤاد، بالإضافة إلى 3 بنتونات معدنية متحركة يتم فتحها معًا في اتجاه الجنوب وفقاً لمتطلبات حركة الملاحة بالقناة. الكوبري من تصميم قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، وراعى تصميمه معايير الاستدامة البيئية حيث تم تجهيز إضاءة الكوبري للعمل بالخلايا الشمسية. استغرقت أعمال بناء الجزء المعدني للكوبري ثمانية أشهر بما يعادل مليون ساعة عمل، واشترك في أعمال البناء 1000 عامل ومهندس.

تم تنفيذه بواسطة هيئة قناة السويس من خلال ترسانات وشركات الهيئة التابعة وبالتعاون مع تحالف ضم عدد من الشركات والترسانات الوطنية، وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية، وطبقًا لمتطلبات هيئة الإشراف الفرنسية BUREAU VERITAS. كما نجحت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس والمقاول الرئيسي للمشروع، في تنفيذ الأعمال المدنية والبحرية في وقت قياسي خلال شهرين فقط.

يُعد مشروع كوبري النصر العائم 2 نقلة نوعية ستساهم في دعم الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد، حيث يلبّي متطلبات التوسعات العمرانية والمشروعات المستقبلية، ويساهم في زيادة السيولة المرورية وتخفيف التكدس خلال أوقات الذروة. وقد ثمن المسؤولون جهود كافة المشاركين بالمشروع من مختلف إدارات الهيئة لإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وفي وقت قياسي، مؤكدين أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة المشروعات التي تهدف إلى ربط ضفتي قناة السويس وتعزيز Rolle الاقتصادي واللوجستي للمنطقة





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