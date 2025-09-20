افتتاح مصنع هنجشينج الصيني للمنسوجات بالقنطرة غرب باستثمارات 70 مليون دولار

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصنع هنجشينج الصيني لتكنولوجيا المنسوجات في القنطرة غرب، باستثمارات 70 مليون دولار. المشروع يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ويساهم في تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم في المنطقة الصناعية ب القنطرة غرب ، مصنع 'هنجشينج' الصيني ل تكنولوجيا المنسوجات ، وذلك باستثمارات بلغت 70 مليون دولار. وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الصناعي الضخم يعكس ثقة الشركات العالمية الكبرى في ال اقتصاد المصري، ويدل على نجاح الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على البنية التحتية المتكاملة والمرافق المتطورة التي تتناسب مع المشروعات الصناعية.

وأضاف أن مشروع 'هنجشينج' يعزز مكانة القنطرة غرب كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات النسيجية، ويمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع نطاق الإنتاج والتصدير، وذلك ضمن منظومة متكاملة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور مصر كمركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. المشروع يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، مما يعزز القدرات التصنيعية المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم الدعم اللازم لهم. كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات الصناعية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.\من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استثمارات شركة 'هنجشينج' تمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات وتعميق القيمة المضافة في قطاع النسيج. وأشار إلى أن المشروع يدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويعكس الجهود المتواصلة للهيئة في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات صناعية استراتيجية. وأضاف أن القنطرة غرب، بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها اللوجستية المتميزة، أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية. وأوضح رئيس الهيئة أن عقد مشروع 'هنجشينج' لتكنولوجيا المنسوجات تم توقيعه في أكتوبر 2023، ووضع حجر الأساس له في يوليو 2024، مما يعكس سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويعتبر هذا المشروع مثالاً حياً على التزام الهيئة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروعات الاستثمارية.\بدوره، ذكر 'تشن سونجفو'، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مشروع 'هنجشينج' متخصص في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة، ويمتد على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 70 مليون دولار، ويوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة. وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 100 ألف متر مربع، وبدأت أعمال إنشاء المرحلة الثانية على نفس المساحة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل في نهاية عام 2026. وخلال الجولة التفقدية، اطلع رئيس مجلس الوزراء على آليات عمل ماكينات التشغيل، بما في ذلك عمليات التمشيط، وقص الوبر، والتثبيت الحراري، والصباغة، كما تفقد ماكينة فرد الأقمشة. وأجرى حواراً ودياً مع عدد من العاملين، استفسر فيه عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها، والأجور التي يتقاضونها، وأكدوا أنهم يحصلون على مزايا عديدة، وأن إدارة المصنع توفر لهم مختلف الخدمات اللازمة، مما يساهم في تحسين بيئة العمل. وقد أعرب العاملون عن سعادتهم بالعمل في هذا المصنع الحديث، وأشادوا بالإدارة والظروف المتاحة، مؤكدين على التزامهم بتحقيق أفضل النتائج





