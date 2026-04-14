افتتاح أول أكاديمية من نوعها في العالم لدعم التعليم التطبيقي والتكنولوجي في مصر

في خطوة تاريخية، تفتتح مصر أول أكاديمية telc-SIS-Akademie بالشراكة مع مؤسسات عالمية، لتعزيز التعليم التطبيقي والتكنولوجي وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي، خاصة الألماني.

في خطوة تاريخية تعكس التزام جمهورية مصر العربية بتطوير منظومة ال تعليم و التدريب ، وتعزيز قدرة الشباب ال مصر ي على المنافسة في سوق العمل العالمي، تم افتتاح أول أكاديمية من نوعها في العالم، وهي أكاديمية telc-SIS-Akademie، وذلك بالشراكة مع صندوق تطوير ال تعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة Saxony International School (SIS)، وشركة telc gGmbH.

هذه المبادرة الرائدة تهدف إلى دعم التعليم التطبيقي والتكنولوجي في مصر، وفتح آفاق واسعة للشباب المصري للاندماج في أسواق العمل الدولية، وعلى رأسها السوق الألماني الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة. الأكاديمية توفر مسارات تعليمية متكاملة لتعلم اللغة الألمانية وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من telc، مما يضمن جودة التعليم وتكامله مع المتطلبات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد المشاركين ثقافيًا ومهنيًا، من خلال برامج تدريب متخصصة تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بفرص العمل أو استكمال الدراسة في ألمانيا، مما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المصرية المؤهلة عالميًا.

هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الشباب لمتطلبات المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الدولية. الأكاديمية تقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين تعليم اللغة، والتأهيل الثقافي والمهني، مما يضمن تخريج كوادر مصرية قادرة على تحقيق النجاح في بيئات العمل الدولية المتنوعة.

تعتبر هذه المبادرة بمثابة نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم في مصر، حيث تعمل الأكاديمية على بناء شراكات دولية فعالة لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم والتدريب. تؤكد د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الأكاديمية تمثل نموذجًا متكاملًا يربط بين تعلم اللغة والتأهيل الثقافي والمهني، مما يسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العمالة المؤهلة في أوروبا.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز قابلية التوظيف للشباب المصري، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة. كما أكدت أن صندوق تطوير التعليم مستمر في دعم المبادرات التي تربط التعليم بمتطلبات سوق العمل بشكل مباشر ومستدام، مما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. التعاون مع مؤسسات دولية مرموقة مثل SIS و telc gGmbH يعكس التزام مصر بتقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، مما يفتح الباب أمام الطلاب المصريين لاكتساب المهارات اللغوية والمهنية اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل العالمي، خاصة في ألمانيا.

هذه الشراكة تهدف إلى تمكين الطلاب من مواكبة التطورات المتسارعة في متطلبات سوق العمل، وتوسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم رؤية مصر في تطوير التعليم وربطه بالاقتصاد العالمي. الأكاديمية تمثل منصة متكاملة لإعداد الطلاب لسوق العمل العالمي، وتساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المؤهل للتوظيف الدولي.

إن افتتاح هذه الأكاديمية يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات الدولية الفعالة، وتوفير مسارات مستدامة لتأهيل الكوادر المصرية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي المتغيرة. التعاون المشترك بين الجهات المصرية والألمانية يؤكد على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

هذه المبادرة تساهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المؤهل للتوظيف الدولي، وتعزز من قدرة الشباب المصري على المنافسة في سوق العمل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة مع المؤسسات الألمانية ذات السمعة العالمية تضمن تطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب، مما يساهم في رفع جودة التعليم في مصر وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية. هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال بناء مجتمع متعلم ومؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

الأكاديمية تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. هذه الخطوة تعكس التزام مصر بالاستثمار في مستقبل شبابها، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر ومستقر.





