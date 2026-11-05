افتتاح مقر RSA الجديد بالقاهرة باستثمارات 5 مليون دولار لتعزيز الأمن السيبراني

افتتح وزير الاتصالات مقر شركة RSA العالمية بالقاهرة الجديدة باستثمار 5 ملايين دولار، ضمن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ 65 مليون دولار منذ 2020.

افتتح المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد ل شركة RSA العالمية المتخصصة في حلول أمن الهوية الرقمية و الأمن السيبراني ، وذلك بموقعها ب القاهرة الجديدة. يأتي هذا الافتتاح في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للتوسع في السوق المصري، حيث تم الإعلان عن استثمار جديد بقيمة 5 مليون دولار لدعم عمليات التوسع هذه.

تفاصيل الاستثمارات ومشاركة كبار المسؤولين

حضر مراسم الافتتاح جريج نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة RSA، بالإضافة إلى المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وجيم تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات والاستراتيجيات بالشركة. كما شارك في الحفل المهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة لتكريم هذا الإنجاز المشترك.

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طبيعة أعمال المركز والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة

تُعد شركة RSA واحدة من الشركات الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال تأمين أنظمة الحاسبات والشبكات، مع تركيز خاص على تقنيات التشفير وتطوير المعايير الدولية ذات الصلة بالأمن الرقمي. يقدم المركز مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة التي تشمل المصادقة دون كلمات المرور، وإدارة الوضع الأمني للهويات الرقمية، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر المتعلقة بالهوية.

التوسع في القوى العاملة والخدمات اللغوية المتنوعة

يستهدف مركز التميز التابع لشركة RSA في مصر زيادة عدد العاملين به للوصول إلى 400 متخصص بحلول عام 2029، مما يعزز الاستفادة من الكفاءات المصرية في دعم القدرات العالمية للشركة. حاليًا، يضم المركز نحو 300 مهندس ومتخصص يعملون في 15 مجالًا مختلفًا يشمل هندسة المنتجات والحوسبة السحابية وعلوم البيانات، ويقدم خدماته لعملاء الشركة حول العالم بست لغات هي الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية واليابانية.

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الإصرار على ترسيخ مكانة مصر كمركز تقني عالمي

أكد المهندس رأفت هندي أن الاستثمارات الجديدة تعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات في الخدمات التكنولوجية عالية القيمة. وأشار الوزير إلى أهمية الخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز في ظل الطلب العالمي المتزايد على حماية البيانات، مؤكدًا أن التحول في صناعة التعهيد في مصر يتجاوز الخدمات التقليدية ليصل إلى المشاركة في مراحل تطوير المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

تعليقات التنفيذيين حول التزام طويل الأمد بالسوق المصري

وصف جريج نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة RSA، افتتاح المكتب الجديد بأنه محطة مهمة في مسيرة النمو، مؤكدًا التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق المصرية. من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر أن تنوع أنشطة المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات التكنولوجية، ويدعم جهود الهيئة لجذب الاستثمارات النوعية وزيادة الصادرات الرقمية.