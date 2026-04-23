افتتاح مصنع جرين ريسايكل المحدودة في السخنة.. خطوة نحو الاقتصاد الأخضر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مصنع جرين ريسايكل المحدودة بمنطقة السخنة الصناعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، بتكلفة 5 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويًا.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة جرين ريسايكل المحدودة، وهو إضافة نوعية للصناعات الخضراء في مصر، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي هذا الافتتاح في سياق جولة تفقدية لرئيس الوزراء لعدد من المشروعات الصناعية الجديدة الهامة في المنطقة الاقتصادية، مما يؤكد التزام الحكومة بتطوير هذا المحور الاستراتيجي. المشروع ليس مجرد إضافة صناعية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وهو ما يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص. الحكومة المصرية تعمل بجد على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، إدراكًا منها بأن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لتحقيق عائد اقتصادي وبيئي متكامل.

هذه العائدات لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو هدف أساسي في خطط التنمية المستدامة. إن الاستثمار في هذه المجالات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويدعم جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية العالمية. بعد إزاحة الستار الذي أعلن الافتتاح الرسمي للمصنع، قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بجولة تفقدية شاملة داخل المصنع.

هدفت الجولة إلى التعرف عن كثب على سير العمل في مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من استلام المخلفات البلاستيكية وحتى تحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية. خلال الجولة، تم عرض نماذج متنوعة من المنتجات التي ينتجها المصنع، مما أظهر القدرة على تحويل المواد الخام المهملة إلى منتجات مفيدة. كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس عماد العدوي رئيس مجلس إدارة شركة جرين ريسايكل، الذي قدم عرضًا توضيحيًا حول تفاصيل المشروع.

أوضح المهندس العدوي أن المشروع يمتد على مساحة واسعة تبلغ 30 ألف متر مربع، وقد تم تنفيذه باستثمارات تقدر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي. يتميز المصنع بطاقة إنتاجية سنوية كبيرة تصل إلى 8 آلاف طن، مما يساهم في توفير حوالي 50 فرصة عمل مباشرة للمواطنين. يركز المشروع بشكل أساسي على تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مما يدعم الصناعة المحلية ويوفر خامات معاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية.

هذا يقلل من الاعتماد على المواد الخام المستوردة ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة. من جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع جرين ريسايكل يمثل نموذجًا متقدمًا للصناعات الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية. هذا يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن المشروع يساهم بشكل فعال في توفير مدخلات إنتاج معاد تدويرها لعدد من الصناعات المختلفة، مما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المشروع دورًا هامًا في الحد من التلوث البيئي ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير بين أفراد المجتمع. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية ستواصل جهودها في استقطاب مشروعات صديقة للبيئة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.

إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمشروعات التي تتبنى ممارسات مستدامة. هذا يعزز من مكانة مصر على الخريطة العالمية كدولة ملتزمة بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية





