افتتاح 3 محطات صرف صحي بالغربية لخدمة 230 ألف مواطن بتمويل دولي

افتتاح محافظ الغربية 3 محطات معالجة صرف صحي بتكلفة 297 مليون جنيه لخدمة 230 ألف مواطن، ضمن جهود تطوير البنية التحتية ورفع نسبة التغطية للصرف الصحي.

افتتح اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي ، محافظ الغربية ، بالتعاون مع المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثلاث محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي. تأتي هذه المحطات ضمن الجهود الحثيثة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى التي تعاني من نقص في خدمات الصرف الصحي لسنوات طويلة.

تفاصيل المحطات الثلاث وتكاليفها المالية

تتوزع المحطات الثلاث المفتتحة حديثاً بين مراكز طنطا وبسيون، حيث تقع إحداها في قرية كفر الساحل، والأخريان في قريتي نجريج وجناج. بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل وحدها نحو 297 مليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 10.98 مليون دولار أمريكي.

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تم تمويل هذا المشروع الضخم من خلال قروض ميسرة من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية. يهدف هذا التمويل الدولي إلى دعم جهود الدولة للتوسع في خدمات الصرف الصحي وتعزيز البنية الأساسية في المناطق المحرومة.

الطاقة الاستيعابية والفوائد للسكان المستفيدين

تخدم المحطات الثلاث مجتمعةً نحو 230 ألف مواطن من أهل المحافظة، مما يمثل نقلة نوعية في جودة الحياة اليومية للسكان. توزيع المستفيدين يختلف حسب حجم كل محطة، حيث تستوعب محطة كفر الساحل في مركز طنطا حوالي 110 آلاف مواطن.

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أما محطة جناج في مركز بسيون فستفيد منها 73 ألف مواطن، بينما تغطي محطة نجريج نفس المركز احتياجات 47 ألفاً. تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية لهذه المحطات الثلاث معاً نحو 23 ألفاً و500 متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، لضمان التعامل الفعال مع الكميات المتدفقة.

البنية التحتية الحالية ومستهدفات التغطية

أوضح المحافظ أن الغربية تمتلك حالياً منظومة متكاملة وقوية تضم 241 محطة لمياه الشرب، بالإضافة إلى 358 محطة رفع للصرف الصحي. كما تضم المحافظة 46 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، و55 معملًا متخصصًا لضمان جودة مياه الشرب وسلامتها وفق أعلى المعايير.

شهدت المحافظة طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 80% إلى 99.6% بعد إضافة 44 محطة جديدة. فيما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي بشكل ملحوظ من 26% إلى 79% عقب إنشاء نحو 220 محطة جديدة.

المراحل القادمة وخطة حياة كريمة

لا يزال هناك احتياج حقيقي يمثل نحو 21% من السكان في مناطق لم تصلها خدمات الصرف الصحي بعد، وهو ما يستهدفه استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". سيسهم هذا المشروع في استكمال تغطية قرى ومراكز المحافظة بهذه الخدمة الحيوية.

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كما تفقد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ألف متر مكعب يوميًا. دخول هذه المحطة للخدمة سيعزز قدرات منظومة الصرف الصحي ويدعم جهود تحسين جودة المياه، لا سيما في مصرف كيتشنر.