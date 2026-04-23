افتتاح مجزر حديث ومتطور في الشرقية بتكلفة 38 مليون جنيه

افتتحت وزيرة البيئة مجزرًا جديدًا في الشرقية ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية، بهدف توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين وخدمة مليون نسمة.

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة البيئة، مجزر ًا حديثًا ومتطورًا بالكامل في محافظة الشرقية ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 38 مليون جنيه مصري، ممولة من موازنة الوزارة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار المشروع القومي الطموح الذي تتبناه الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع المحافظات المصرية. وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية والصحية. وقد تلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا من اللجنة الفنية المتخصصة، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي يوضح نتائج المرور الميداني والتفقد الشامل للمجازر الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.

أكد التقرير على أن المجزر الجديد في الشرقية سيخدم شريحة واسعة من السكان، حيث يغطي حوالي 75 قرية و314 تابعًا، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ما يقرب من مليون مواطن. ويمتد المجزر على مساحة واسعة تبلغ 5770 مترًا مربعًا، ويضم صالة رئيسية مجهزة بأحدث التقنيات لذبح المواشي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الملحقة مثل غرف التسميط، والجلود، والغلايات، والضواغط، وثلاجة الإعدام، ومساحة مخصصة لثلاجة تشميع مستقبلية، ومنطقة لتسليم المنتجات.

تبلغ مساحة الصالة الرئيسية حوالي 500 متر مربع، وهي مجهزة بخطين للتعليق من الاستانلس ستيل يمتدان على طول المجزر من مناطق الصناديق وصولًا إلى الثلاجات ومنطقة الاستلام. كما يضم المجزر صندوقين للذبح بطاقة إنتاجية تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة لكل صندوق، مع القدرة على التعامل مع رؤوس الماشية التي يتراوح وزنها بين 400 و650 كيلوجرامًا.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المجزر على عنبر خاص بذبح الأغنام، مبني بشكل منفصل على مساحة 150 مترًا مربعًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 رأسًا في الساعة. كما يضم المجزر صالتين مجهزتين لذبح الطوارئ والتدريب على مساحة 285 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مبنى إداري منفصل بمساحة 260 مترًا مربعًا، وغرفة أمن، ودورات مياه مخصصة للجزارين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن عملية التطوير ورفع الكفاءة شملت المجزر بالكامل، حيث تم إنشاء شبكات تغذية مياه وصرف صحي، وتركيب مواسير جديدة، وتوفير نظام متكامل لمقاومة الحرائق، بالإضافة إلى شبكة كهربائية ولوحات تحكم جديدة بالكامل. كما تم تجهيز المجزر بأنظمة التيار الخفيف، بما في ذلك أنظمة إنذار الحريق، والهواتف، ونظام مراقبة بالكاميرات، ونظام صوتيات متطور، بالإضافة إلى أنظمة تهوية وشافطات فعالة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، تواصل تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، وذلك بهدف ضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع في الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه المشاريع الحيوية.

وأوضحت أن هذا المجزر هو الثالث الذي يتم تسليمه لمحافظة الشرقية خلال هذا الشهر، وأن مجزر ديرب نجم سيتم تشغيله وافتتاحه خلال الشهر الجاري، وبذلك يكون عدد المجازر التي تم تشغيلها في محافظة الشرقية خلال شهر أبريل أربعة مجازر، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة في هذا الملف المهم





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزارة العدل المصرية تطلق منظومة إلكترونية لتعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقةكشفت وزارة العدل عن تفاصيل تفعيل منظومة ربط إلكتروني في 38 محكمة تهدف إلى تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة.

Read more »

الزراعة تستعرض رؤيتها الإستراتيجية لمواجهة التحديات الغذائية في الدورة 38 لمؤتمر الفاو الإقليميبتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شاركت وزارة الزراعة المصرية في فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الف

Read more »

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام بتكلفة 38 مليون جنيهأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي، اليوم الخميس، لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزا

Read more »