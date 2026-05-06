افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، والذي يربط بين عدة مناطق حيوية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم 16 محطة ويقدم خدمات مجانية لمدة 3 أيام. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز استخدام وسائل النقل العامة وتعزيز حركة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل ، والذي يعتبر أحد أكبر المشاريع النقلية في مصر، حيث يربط بين عدة مناطق حيوية في العاصمة الإدارية الجديدة .

انطلقت صباح اليوم أولى قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي سيعمل يوميا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء يوميا. وتضم هذه المرحلة 16 محطة هي المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، محطة اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، مدينة العدالة.

وتوجه وزارة النقل لإتاحة استخدام مونوريل شرق النيل مجانا بالكامل للركاب لمدة 3 أيام متتالية، بدءا من يوم الافتتاح وهو بعد اليوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز استخدام وسائل النقل العامة وتعزيز حركة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن عدد محطات المرحلة الأولى يبلغ 16 محطة تم تصميمها بصورة حضارية وتزويدها بوسائل راحة الركاب، وتشتمل كل محطة على 2 سلم ثابت، 4 سلم متحرك، 2 مصعد من خارج المحطة، و4 سلم ثابت، 4 سلم متحرك، 2 مصعد من داخل المحطة. وتم تنفيذ مسارات محددة لذوي الهمم بصالات التذاكر وعلى الأرصفة بجميع المحطات، كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وقال وزير النقل إن المشروع سيقلل من الازدحام المروري في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيوفر وسائل نقل آمنة وسريعة للمواطنين. وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل في مصر، وتوفير خدمات نقل عامة عالية الجودة. ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 500 ألف راكب يوميا عند اكتمال جميع مراحله. كما أكد الوزير أن المشروع سيشجع على استخدام وسائل النقل العامة، وسيقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، مما سيؤدي إلى تقليل التلوث البيئي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة النقل أن المشروع تم تنفيذه بأعلى معايير الجودة والأمان، وتم استخدام أحدث التقنيات في بناء المحطات والقطارات. وأضاف المصدر أن المشروع سيحظى برعاية خاصة من الحكومة، وسيتم تطويره باستمرار لتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في مجال النقل العام في مصر، وسيكون نموذجاً يحتذى به في المشاريع المستقبلية.

وفي ختام كلمته، شكر الوزير جميع العاملين في المشروع على جهودهم، وأكد أن المشروع هو ثمرة تعاون بين جميع الجهات المعنية، وأنه سيخدم المواطنين بشكل كبير





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية الجديدة وزارة النقل وسائل النقل العامة مرحلة أولى

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

متى يصل Apple Intelligence لهواتف أيفون؟.. تفاصيله وموعد شراءهأطلقت ابل رسميًا تشكيلة سلسلة iPhone 16، والتي تتضمن iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، ووصلت أجهزة iPhone الجديدة بمجموعة من الترقيات

Read more »

إيه الفرق بين iPhone 16 وiPhone 14: تعرف على 4 أسباب للترقيةوصل iPhone 16، وهو مليء بميزات مثل Apple Intelligence AI، وتصميم محسّن، وأنظمة كاميرا محسّنة، والمزيد في التشكيلة، لدى Apple iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max،

Read more »

HP تضيف طرازات جديدة ضمن عائلة Omenمع معالجات AMDظهرت أجهزة HP Omen Max 16 وHP Omen 16 لأول مرة في معرض CES،

Read more »

دليل شامل.. طريقة تنزيل وتثبيت أندرويد 16 على هواتف سامسونج جالكسي المؤهلةفي أعقاب الإعلان عن إطلاق نظام التشغيل أندرويد 16 (Android 16) رسميًا، بدأت شركة سامسونج

Read more »

تحديث ضخم من وان بلس .. أندرويد 16 يصل لهذا الهاتف الرائدOnePlus 11 يبدأ استقبال تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16.. OnePlus 11 يبدأ استقبال تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16

Read more »

أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لـ 6 هواتف.. هل جهازك ضمن القائمة؟تحديث ColorOS 16 المبني على أندرويد 16 يبدأ بالانتشار لمزيد من الأجهزة.. تحديث ColorOS 16 المبني على أندرويد 16 يبدأ بالانتشار لمزيد من الأجهزة

Read more »