افتتاح مقبرتي أمنحتب وساموت بالبر الغربي بالأقصر: خطوة جديدة في الحفاظ على التراث المصري القديم

في خطوة جديدة تعكس استمرار جهود الدولة المصرية في الحفاظ على كنوزها الأثرية وإعادة إحياء مواقع التراث الإنساني، شهدت جبانة الخوخة بالبر الغربي في محافظة الأقصر افتتاح مقبرتي أمنحتب ‘رابويا’ وابنه ‘ساموت’ بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير استغرق سنوات من العمل الدقيق والمتخصص. ويأتي الافتتاح ليضيف مزارًا أثريًا جديدًا إلى خريطة السياحة الثقافية في مصر، ويؤكد في الوقت نفسه أن الأقصر لا تزال تحتفظ بأسرارها التاريخية وتواصل الكشف عن صفحات جديدة من حضارة مصر القديمة، وسط إشادات واسعة بأهمية المشروع وما يحمله من أبعاد أثرية وسياحية وثقافية.

