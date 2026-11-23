افتتحت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان محطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس ضمن مبادرة حياة كريمة، بطاقة تصميمية تصل إلى 3000 متر مكعب يوميا لخدمة 16 ألف مواطن وتحسين جودة الحياة.

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحترم المهندس عمرو لاشين ، محافظ أسوان ، محطة معالجة الصرف الصحيLocated في قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية والمرافق بالمحافظة. يأتي هذا الافتتاح كجزء من الجهود المستمرة للدولة لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان ومواكبة تطلعاتهم في الجمهورية الجديدة.

تفاصيل المحطة وطاقاتها التصميمية والخدمات

تشتمل محطة المعالجة الجديدة التي تم افتتاحها على مجموعة من المكونات والمنشآت الهندسية الأساسية اللازمة لعملية المعالجة البيئية المتقدمة، والتي تشمل المدخل الرئيسي، والمصافي، وأحواض الترسيب والتهوية، وغرفة التوزيع، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية المخصصة لتشغيل المنظومة. بلغت الطاقة التصميمية لهذه المحطة ما بين 2000 إلى 3000 متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، مما يعكس الجهد الهندسي المبذول لتغطية الاحتياجات المتزايدة للمنطقة. تعمل هذه المحطة على خدمة قرية فارس من خلال منظومة متكاملة تضم محطتي رفع، وشبكات صرف صحي تمتد بإجمالي أطوال تصل إلى 43.448 كيلومتراً، إلى جانب خطوط الطرد التي يبلغ طولها الإجمالي 4.88 كيلومتر. هذا البنية التحتية الواسعة تسهم بشكل مباشر في توفير خدمات الصرف الصحي الآمن والفعال لنحو 16 ألف نسمة من أهالي القرية والمنطقة المحيطة بها.

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موقف المرحلة الأولى والمشروعات المكتملة

كشف اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، والتي تركزت جهودها في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان. شملت هذه المرحلة تنفيذ مشروعات بنية تحتية في 75 قرية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في 65 قرية منها، فيما لا تزال الأعمال جارية في 10 قرى أخرى لضمان اكتمال التغطية.

إلى جانب ذلك، تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان على إنجاز مشاريع في 13 قرية إضافية، كما تضمنت خطة المرحلة الأولى تنفيذ 19 محطة معالجة للصرف الصحي لضمان تغطية شاملة للخدمات البيئية. يهدف هذا التوسع في الشبكة إلى معالجة التحديات السابقة وتحسين صحة المجتمع من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالجة.

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المرحلة الثانية وخطط التوسع المستقبلي

أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن خطة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان ستتمحور حول تنفيذ مشاريع في مركزي دراو وأسوان. تشمل هذه المرحلة الجديدة تطوير وخدمة 19 قرية، مما يعكس استمرارية الدولة في دعم الريف المصري وتوسيع نطاق الاستثمار في المرافق الحيوية.

تسعى هذه الخطط المتتالية إلى ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتابع الوزارة بشكل دوري كفاءة تشغيل المحطات الجديدة والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية العالية. يأتي ذلك حرصاً على الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذه المشاريع وضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

متابعة جودة الخدمة والاستدامة البيئية

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي والمحترم عمرو لاشين أثناء الجولة التفقدية على نتائج تحليل العينات البيئية داخل المعمل الخاص بالمحطة، واستمعا إلى شرح مفصل عن آلية العمل والرقابة الفنية المستمرة. أكدت الوزيرة أهمية التأكد من كفاءة مكونات المحطات ومنظومة المعالجة لضمان تقديم خدمة مستدامة تحافظ على الصحة العامة والبيئة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل.

وجهت وزيرة الإسكان بضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة الدورية للمحطة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الاستثمارات الوطنية. وقد رافق وزيرة الإسكان خلال هذا الافتتاح عدد من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان.