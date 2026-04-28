افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة طلبات مصر

افتتاح مركز توزيع ضخم لشركة طلبات مصر يعزز التجارة الإلكترونية ويؤكد الثقة في السوق المصري. المركز الجديد يعتمد على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات لوجستية سريعة وفعالة.

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة طلبات مصر - تطبيق الاحتياجات اليومية.

وقد شهد الافتتاح حضورًا بارزًا من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”. يقع هذا المركز اللوجستي الضخم داخل مجمع 'يانمو إيست' على طريق القاهرة–السويس، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 27,000 متر مربع، بقدرة تشغيلية تصل إلى مليون قطعة يوميًا.

حاليًا، يخدم المركز شبكة 'طلبات مارت' بالكامل في مصر عبر 12 مدينة، مع خطط طموحة للتوسع لتشمل 17 مدينة إضافية في المستقبل القريب. أكد المهندس رأفت هندي أن استثمارات شركة 'طلبات' المتزايدة، وتحديدًا من خلال إنشاء هذا المركز اللوجستي المعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس الثقة القوية في السوق المصري وإمكاناته الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن التطور الملحوظ في البنية التحتية الرقمية في مصر، والنمو المتسارع لخدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والمنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة خلال السنوات الأخيرة، يعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على توسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية. وأضاف أن اعتماد الشركة على مركز للتكنولوجيا والخدمات المشتركة في مصر يؤكد الثقة في قدرات الكوادر المصرية على تقديم خدمات ذات قيمة عالية، سواء من خلال تطوير التطبيق الخاص بالشركة أو تقديم خدمات دعم العملاء لأسواق الشركة المختلفة انطلاقًا من مصر.

يعتمد المركز على أنظمة تشغيل متكاملة تعمل بشكل لحظي، تربط بين إدارة المخزون والمتاجر وعمليات الإمداد، مما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات. كما يتم استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مطورة داخليًا للتنبؤ بالطلب، وتحسين توزيع المخزون، وأتمتة عمليات الإمداد، مما يعزز دقة العمليات وكفاءتها وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى تقليل الفاقد عبر الشبكة.

يساهم هذا المركز في دعم قطاع التجارة السريعة 'الجيل التالي من التجارة الإلكترونية' في السوق المصري، حيث تم تصميمه مع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا كعنصر أساسي في بنيته التشغيلية، بما يواكب متطلبات التوسع المستقبلي. تتيح الحلول التقنية المتقدمة زيادة كفاءة وتحسين إدارة المساحات التشغيلية، مما يسمح باستيعاب حوالي 75 ألف موقع تخزين حاليًا، مع إمكانية مضاعفة السعة ضمن نفس المساحة دون الحاجة إلى توسع إضافي، الأمر الذي يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويدعم نمو خدمات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.

وقد أعرب تون جيسلز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات عن أهمية هذا المشروع كخطوة مهمة في مصر والمنطقة، مؤكدًا أنه سيمكن الشركة من تشغيل عملياتها بدرجة أعلى من الاعتمادية، وتحسين توافر المنتجات للعملاء، ودعم شركائها على نطاق أوسع. وأضاف المهندس محمد سكينة المدير العام الإقليمي لطلبات مارت أن مركز التوزيع يمثل ركيزة أساسية لدعم عمليات طلبات مارت في مصر، وأن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة يعكس التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة أسرع وأكثر موثوقية للعملاء.

وأخيرًا، يوفر هذا المركز البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم المنتجين المحليين والموردين والتجار، مما يساهم في تمكينهم من النمو والتوسع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طلبات مصر التجارة الإلكترونية الاستثمار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المركز اللوجستي

United States Latest News, United States Headlines