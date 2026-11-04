افتتاح صالة رياضية بالحي الحكومي وتتويج أحمد صفوت بكأس الخليج

وزير الشباب والرياضة يفتتح صالة متكاملة بالحي الحكومي لتعزيز اللياقة البدنية، بينما يتوج أحمد صفوت بأفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين.

افتتح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، صالة اللياقة البدنية المتكاملة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بهدف خدمة العاملين ب الحي الحكومي وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني. ويأتي هذا الافتتاح ضمن توجه الوزارة لنشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي داخل بيئة العمل، بحضور عدد من الوزراء منهم أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

تفاصيل الصالة وأهداف الوزارة الصحية

تضم الصالة مجموعة متكاملة من الأجهزة والتجهيزات الرياضية الحديثة التي تتيح ممارسة التدريبات والأنشطة المتنوعة، مما يوفر بيئة مناسبة للعاملين للاستفادة من الخدمات الرياضية داخل مقر عملهم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية بانتظام، ودعم صحة العاملين ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة كعامل أساسي للحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

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توجيهات الرئيس السيسي ودور الوزارة

أكد جوهر نبيل أن التوسع في إتاحة المنشآت والخدمات الرياضية يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر الثقافة الرياضية والارتقاء بمستويات اللياقة البدنية. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير الإمكانات التي تشجع العاملين بالحي الحكومي على الاهتمام بصحتهم، وجعل ممارسة الرياضة جزءًا من حياتهم اليومية انطلاقًا من دورها في بناء الإنسان.

أحمد صفوت يتوج بأفضل لاعب في الخليج

خطف أحمد صفوت، لاعب نادي الزمالك وقائد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، الأنظار خلال منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وجاء حصول صفوت على الجائزة الفردية تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها بقميص الفراعنة الصغار، ومساهمته الفعالة في التتويج باللقب بعد الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

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مسيرة صفوت الطموحة مع الزمالك

يُعد أحمد صفوت أحد المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث يشغل مركز صانع الألعاب ولاعب الوسط الهجومي، ويتميز بقدرته العالية على صناعة الفرص والمساهمة في بناء الهجمات. ويحمل صفوت شارة قيادة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، مما يعكس دوره المحوري داخل الفريق وثقة الجهاز الفني الكبيرة في إمكانياته وقدراته الفنية.

الدوحة مرشحة لاستضافة السوبر المصري

باتت العاصمة القطرية الدوحة مرشحة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، عقب تحركات واتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة إمكانية نقل المنافسات إلى قطر. وأوضحت صحيفة "العرب" القطرية وجود مباحثات بين الجانب القطري ومسؤولي الاتحاد لدراسة الترتيبات الخاصة بالاستضافة، دون الوصول لاتفاق رسمي حتى الآن، خاصة مع الشعبية الكبيرة للأندية المصرية في قطر.