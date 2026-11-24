محافظ السويس يفتتح دورة جديدة من معرض صنع في دمياط للأثاث على الكورنيش، بهدف دعم المشروعات المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.

أعلن اللواء هاني رشاد ، محافظ السويس، عن انطلاق الدورة الجديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والتي تستضيفها المحافظة على الكورنيش بجوار الاستاد الرياضي. ويستمر هذا الحدث التجاري الهام خلال الفترة المحددة من 24 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري المباشر بين منتجي دمنهور والسويس.

رؤية استراتيجية لدعم المنتجات المحلية

تأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تقديم أشكال الدعم المالي والفني والتسويقي للشركات المنتجة محلياً، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات صناعة الأثاث في مدينة دمنهور. يهدف الجهاز القومي لتنمية المشروعات إلى تنفيذ برامج داعمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

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شهد حفل الافتتاح حضوراً مكثفاً لكبار المسؤولين، بما في ذلك مصطفى الجنزوري، رئيس القطاع المركزي لفروع الجهاز، بالإضافة إلى شيرين عاصم، رئيس قطاع المعارض، وخالد نصر، مدير المنطقة الثانية. كما شارك محمد مرسي، مدير فرع الجهاز في السويس، ومحمد مسلم، المدير التنفيذي للجنة النقابية العمالية في دمنهور، وعدد من قيادات محافظة السويس في فعاليات الافتتاح.

أرقام قياسية ومبيعات تجاوزت 600 مليون جنيه

كشف مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا المعرض هو الثاني الذي ينظمه الجهاز في محافظة السويس، مستفيداً من القوة الشرائية العالية والتعداد السكاني الكبير للمحافظة. ويهدف هذا التنظيم إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لنخبة مختارة من صغار مصنعي الأثاث في دمنهور، والحفاظ على العمالة الماهرة، وتقديم منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

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ووفقاً للإحصائيات الرسمية، حققت سلسلة معارض "صنع في دمياط" منذ انطلاقها مبيعات وتعاقدات إجمالية تقدر بنحو 600 مليون جنيه. وقد شارك في الدورات العشرين السابقة قرابة 1,329 عارضاً، مما لفت انتباه الجمهور في القاهرة والمحافظات الأخرى للاستفادة من الأسعار التنافسية للمنتجات المشهورة.

دعم اقتصادي وتسهيل الوصول للأسواق

أكد محافظ السويس، اللواء هاني رشاد، أن المحافظة تحرص على تنسيق التعاون مع الجهات التنموية الشريكية لتنفيذ المعارخ، مما يساهم في دعم أصحاب المشروعات عبر قنوات تسويقية فعالة. ولفت إلى اهتمام السويس باستقبال المعرض بشكل دوري، نظراً لخدمته التسويقية المميزة لأبناء السويس ومحافظات القناة، وخفض تكاليف السفر إلى دمنهور لشرائه.

من جانبها، أشارت شيرين عاصم، رئيس قطاع المعارض، إلى الخطة المستقبلية لتقديم دعم تسويقي شامل لأصحاب المشروعات في دمنهور. تعمل الاستراتيجية على إقامة معارض متخصصة على مدار العام في القاهرة والمحافظات، أو إشراك المنتجين في معارض الأجهزة الدولية، لضمان استمرار نمو القطاع وبقائه قادراً على المنافسة.