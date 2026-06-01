افتتاح بلازا برميلان مول في الشيخ زايد بحفل غنائي عالمي وحضور جماهيري كبير

حفل افتتاح بلازا برميلان مول في مدينة الشيخ زايد بحضور الآلاف وأحياه فريق ديسكو مصر وDJ بيجاد والمطرب ناصر، في إطار رؤية رجل الأعمال محمد أبو العينين لتعزيز الترفيه والتجارة في المنطقة.

شهدت ساحة البلازا في برميلان مول بمدينة الشيخ زايد حفلاً غنائياً ترفيه ياً بمواصفات عالمية، أحياه فريق ديسكو مصر بمشاركة الثنائي DJ بيجاد وفرج والمطرب ناصر، احتفالاً بالافتتاح الرسمي للبلازا الذي تزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أقيم الحفل في بلازا برميلان مول، المملوك لرجل الأعمال ورائد التطوير والفكر المستحدث النائب البرلماني محمد أبو العينين، وبحضور السيدة هبة شبانة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للتنمية العقارية، وآلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية. وكان الحضور الجماهيري غير مسبوق، مما أكد على مكانة برميلان مول كوجهة رئيسية للترفيه العائلي في منطقة الشيخ زايد وأكتوبر والمناطق المحيطة.

هذا ويعتبر برميلان مول معلماً بارزاً في قطاع التجزئة والترفيه، حيث تبلغ مساحة المباني فيه أكثر من 300 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر مول في المنطقة. وقد تم تصميمه وفق أحدث المقاييس العالمية ليكون مركزاً متكاملاً يضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية. منذ اللحظة الأولى، تحولت البلازا إلى ساحة احتفال مفتوحة، حيث قدم فريق ديسكو مصر باقة من أشهر أغاني أفلام التسعينات والألفينيات التي صنعت تاريخه، إلى جانب ميكسات من أحدث أعماله التي تلبي أذواق الجيل الجديد.

وأضاف DJ بيجاد وفرج إيقاعات إلكترونية عصرية رفعت طاقة الحضور، بينما أشعل المطرب ناصر الأمسية بأحدث أغانيه التي قدمها حصرياً للجمهور، واختتم فقرته وسط تفاعل جماهيري وصل إلى ذروته. ويأتي هذا الحفل ضمن خطة ورؤية رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا للتنمية العقارية، لتنشيط الحركة التجارية والترفيهية في مدينة الشيخ زايد، وتعزيز دور برميلان مول الذي تم تصميمه بأحدث المقاييس والمواصفات العالمية ليكون مركزاً لجذب إقليمي يجمع بين التسوق العصري والتجارب الترفيهية المبتكرة بجودة عالمية.

وقد حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة، مما ساهم في إبراز أهمية هذا المشروع الضخم الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي. وفي كلمتها خلال احتفالية الافتتاح، قالت السيدة هبة شبانة: يسعدنا اليوم افتتاح بلازا أكبر مول في منطقة الشيخ زايد - أكتوبر، بمساحة مبانٍ تتجاوز 300 ألف متر مربع، وبرميلان مول يعد إضافة قوية لخريطة التسوق والترفيه التابعة لمجموعة كليوباترا، ونهدف من خلاله لتقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات في مكان واحد.

وأضافت أن برميلان مول هو المول الوحيد في مصر الحاصل على 4 جوائز عالمية، ويضم أطول نافورة راقصة في مصر بارتفاع 50 متراً، مزودة بعروض نارية ومؤثرات بصرية وإضاءة متطورة. كما يقدم المول فكراً جديداً في عالم التجزئة من خلال مفهوم المنتجعات التجارية الذي يجمع بين الأجواء المفتوحة والخدمات المتكاملة. واختتمت كلمتها بالوعد بأن المول سيكون دائماً عنوان الفعاليات الكبرى والاحتفالات ذات المواصفات العالمية على مدار العام.

ويضم برميلان مول أكثر من 400 متجر وعلامة تجارية محلية وعالمية، بالإضافة إلى 50 مطعماً وكافيه، ومناطق ترفيهية تشمل ملاهي للأطفال ومسرحاً للعروض الحية. كما يتميز المول بموقعه الاستراتيجي على طريق الواحات، مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء القاهرة الكبرى. ويستمر المول في استقطاب الزوار من مختلف المناطق بفضل خدماته المتميزة، مما يعزز مكانة الشيخ زايد كوجهة حيوية للترفيه والتسوق في مصر.

وتعتبر هذه الفعالية بداية لسلسة من الفعاليات الكبرى التي ستقام في البلازا على مدار العام، وفقاً لما أعلنته إدارة المول. ويسعى محمد أبو العينين من خلال هذا المشروع إلى دعم رؤية مصر 2030 في تنمية المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يوفر المول آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس النافورة الراقصة والعروض النارية التزام المول بتقديم تجارب فريدة تجمع بين الترفيه والفن، مما يجعله وجهة سياحية وترفيهية مميزة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

افتتاح بلازا برميلان مول حفل غنائي محمد أبو العينين الترفيه العائلي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الـ DJ اللبنانية كلوي كتيلي تفتتح حفل عمرو دياب بمهرجان العلمينتشارك الـ DJ اللبنانية كلوي كتيلي، في حفل الفنان عمرو دياب، بمهرجان العلمين في دورته الثالثة، الذي يقام يوم الجمعة 1 أغسطس في ساحة U أرينا.

Read more »

مهرجان العلمين.. كلوي كتيلي تفتتح حفل عمرو دياب بمزيكا حماسيةافتتحت الـ DJ اللبنانية كلوي كتيلي، حفل الليلة الثالثة لمهرجان العلمين 2025، قبيل صعود الهضبة عمرو دياب على خشبة المسرح أمام الجمهور.

Read more »

كلوي كتيلي تشعل مسرح يو أرينا بمهرجان العلمين قبل صعود عمرو دياب.. صوربدأت الدي جي اللبنانية العالمية منسقة الموسيقى كلوي كتيلي DJ Chloe Kteily فقرتها الموسيقية بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، وسط تفاعل جماهيري..

Read more »

الـDj اللبنانية العالمية كلوي كتيلي ضيفة 'ست ستات' فى لقاء حصرى من العلمينيستضيف برنامج 'ست ستات' الـ Dj اللبنانية العالمية كلوي كتيلي فى لقاء حصري وحلقة خاصة من قلب الحدث بمهرجان مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامية آية جمال الدين.

Read more »

الـ«دي جي» كلوي كتيلي: أسعى دائما لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تُرضي الجمهورأكدت الـ ـdj العالمية كلوي كتيلي أن عملها يتطلب دراسة موسيقية دقيقة وتناسق ا مع الفنان الرئيسي وتسعى لإمتاع الجمهور بتنوع موسيقي يتكيف مع كل بلد مع تقدير خاص للجمهور المصري - الوطن

Read more »

Spotify يوسع ميزة الـ'دى جى' بالذكاء الاصطناعى ويدعم اللغة الإسبانيةأطلقت Spotify نسخة تفاعلية من منسق الأغاني 'الدى جى - DJ' المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتقديم طلبات موسيقية فورية.

Read more »