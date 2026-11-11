افتتاح المؤتمر العربي للصحة في مصر لتعزيز كفاءات المهجر

انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي، بهدف تحويل هجرة الكفاءات إلى شراكة استراتيجية لدعم النظم الصحية العربية.

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الثاني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. يهدف هذا الحدث الكبير إلى مناقشة سبل الاستفادة القصوى من خبرات الأطباء والعلماء العرب المقيمين في المهجر، ونقل المعرفة التقنية والعلمية إلى الدول العربية بشكل فعّال.

رؤية مصرية لتفعيل الاستراتيجية العربية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يجسد إرادة عربية مشتركة للاستثمار في رأس المال البشري المؤهل. وأشار إلى أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تُعد ثروة استراتيجية قادرة على دعم تطوير المنظومات الصحية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز البحث العلمي والتدريب والابتكار في المنطقة.

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وشدد عبد الغفار على أن التحدي لا يقتصر فقط على الحد من هجرة الكفاءات، بل يمتد إلى تحويل هذه الظاهرة إلى فرصة للتواصل العلمي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المستدامة. دعا إلى توفير بيئات مهنية جاذبة، وتوسيع مشاركة الكفاءات العربية بالخارج في التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تحويل التحديات إلى فرص مؤسسية

توجه الدكتور عادل عدوي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزارة الصحة المصرية على استضافة المؤتمر. وأكد أن انعقاد المؤتمر الثاني يمثل انتقالاً مهماً من التوصية إلى المتابعة، ومن الفكرة إلى البناء المؤسسي، كمكمل لإعلان عمان الصادر عن المؤتمر الأول عام 2024.

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وأوضح عدوي أن التقديرات تشير إلى وجود نحو ربع مليون من الكفاءات الصحية العربية تعمل خارج المنطقة، كثير منها في مواقع علمية ومهنية متقدمة. وشدد على أن هجرة الكفاءات لا ينبغي النظر إليها كنزيف للأدمغة فحسب، بل كفرصة لبناء علاقة مستدامة عبر العودة المؤقتة والتعليم عن بعد والاستشارات ونقل المعرفة.

مبادرات عملية لربط الخبرة بالحاجة

أفاد الدكتور عادل عدوي بأن المجلس العربي للاختصاصات الصحية أعد، بتكليف من مجلس وزراء الصحة العرب، مبادرة للاستفادة من هذه الكفاءات في التعليم والتدريب التخصصي والجودة والبحث العلمي. وكانت هذه المبادرة أحد مرتكزات الاستراتيجية العربية التي تضم أربعة أهداف استراتيجية و12 مبادرة، ودعا المؤتمر لإخراج خطوات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أن المجلس يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل العربي المشترك. وأوضح أن المجلس هو الجسر الطبيعي بين الكفاءات المهاجرة وأوطانها، حيث يمكن للطبيب العربي في المهجر أن يكون مدرباً وممتحناً وشريكاً في إعداد الأجيال الجديدة من الأطباء.

وفي حفل التكريم، هنأ الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أوائل الخريجين وأسرهم ومراكز تدريبهم. وأكد أن تميزهم يعكس قوة البرامج التدريبية العربية المشتركة، وأن الكفاءات المهاجرة شريك أساسي في هذه المسيرة كأستاذ ومدرب وممتحن، مشيراً إلى فتح أبواب المجلس لكل خبير عربي يريد نقل علمه للأجيال القادمة.