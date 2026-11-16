افتتاح مؤتمر الملكية الفكرية الدولي بمصر وزيارة مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في القاهرة لبحث تحديات الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف في ظل التطورات الرقمية العالمية.

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، مساء يوم الاثنين، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يُعقد بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية. وقد حضر الافتتاح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج ، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي البالغ بالقضايا المتعلقة بحماية الإبداع والملكية الفكرية في العصر الرقمي.

افتتاح مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية

يُعد مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، حدثاً محورياً يعقد على مدى ثلاثة أيام، ويجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية من مصر وعدد من دول العالم. وتأتي هذه التظاهرة العالمية لاستكشاف مستقبل منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية.

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تحديات الذكاء الاصطناعي وحقوق المبدعين

يركز المؤتمر بشكل أساسي على التحديات والفرص التي تفرضها التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتي تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية. وتسعى مصر من خلال استضافة هذا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون الدولي بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة، خاصة في ظل تنامي أهمية حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في ظل هذه التقنيات الحديثة.

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مناقشة القضايا المحورية للمستقبل

من المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية التي تهم المجتمع الدولي، من بينها مستقبل منظومة حق المؤلف ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية. كما ستتم مناقشة كيفية تعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله، وهو ما يتطلب رؤية موحدة بين الدول المشاركة.

دور مصر الريادي في الملكية الفكرية

يعكس انعقاد المؤتمر في مصر، عمق الشراكة والتعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما تؤكد هذه الاستضافة دور مصر في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستويين الوطني والإقليمي، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي متخصص في القضايا القانونية والتقنية المتعلقة بالإبداع والمعرفة.