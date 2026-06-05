افتتاح منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بمشاركة إيطاليا ومصر

أكد الدكتور جوزيبي فالدِتارا وزير التعليم الإيطالي على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية عبر منتدى التعليم التقني للمنطقة، مشيراً إلى دور المهارات والابتكار في بناء مستقبل البحر المتوسط.

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط، افتتح الدكتور جوزيبي فالدِتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، فعاليات الدورة الأولى لمنتدى ومعرض التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بمشاركة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، إلى جانب وفود من اثني عشر دولة.

وأكد الوزير الإيطالي في كلمته أن هذه المبادرة تعكس رؤية قائمة على الحوار والثقة المتبادلة بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تظهر القيمة الاستراتيجية للمنتدى وإيمان الجميع بأن التحديات العالمية الكبرى تتطلب تعاوناً وتضامناً ورؤية موحدة للمستقبل. وأضاف فالدِتارا أن العالم يشهد تغيرات عميقة ومتسارعة مدفوعة بالثورة التكنولوجية والتحولات الرقمية والطاقية والبيئية، مما يعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات ويزيد الطلب على المهارات المتقدمة، ولن يكون ممكناً مواجهة هذه التحديات بشكل فردي، بل يجب العمل المشترك لتحقيق النمو والتنمية.

وشدد الوزير الإيطالي على أن المنتدى ليس مجرد مساحة للنقاش، بل يمثل منصة للحوار الاستراتيجي بهدف جعل منطقة البحر المتوسط مساحة للتنمية والتقدم، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع تجاه الشباب ومستقبل المجتمعات. وأوضح أن البحر المتوسط ليس مجرد منطقة جغرافية، بل هو مجتمع من الشعوب يجمعها تاريخ وقيم وثقافة وتراكيب اقتصادية مترابطة، وقد شكل على مر العصور مساحة للحضارات والتبادل والمعرفة والنمو المشترك.

وأضاف أن المنطقة ما زالت تحتفظ بمكانتها كجسر طبيعي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً استثنائية للتعاون والابتكار، ويجب علينا الاستفادة من هذه الإمكانات لبناء منطقة متوسطية أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على الابتكار. وتناول فالدِتارا الموضوعات الرئيسية التي يناقشها المنتدى، ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمهارات الرقمية والتصنيع الذكي والسياحة والصناعات الغذائية والاستعداد لوظائف المستقبل، مؤكداً أن هذه المواضيع تعكس تصمياً مشتركاً على الاستثمار في الأجيال الجديدة والمهارات التي تصنع المستقبل.

كما أشار إلى الدور الحاسم لمؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء منطقة متوسطية قادرة على إنتاج الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث لا يقتصر دورها على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد لدعم النمو الشخصي والحراك الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري وتبادل المهارات، مما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال. وقدم الوزير الإيطالي نموذج إصلاح التعليم التكنولوجي والمهني في بلاده من خلال نظام "4+2" وأكاديميات المعاهد التقنية العليا، который يعزز الربط بين التعليم وسوق العمل ويشجع على تنمية المهارات الشخصية والابتكار والبحث العلمي، مع الحفاظ على الفرد والرسالة التعليمية في الصدارة.

وختم فالدِتارا بالتأكيد على أن شعار المنتدى "المهارات التي تصنع المستقبل" ليس مجرد شعار، بل هو رؤية ثقافية واستراتيجية تضع الإنسان والتعليم والمهارات في قلب التقدم الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، معرباً عن ثقته في أن مناقشات المنتدى ستسهم في تعزيز الحوار بين الدول المشاركة ودعم أشكال جديدة من التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري





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