افتتاح مركز شباب أبو سمبل بأسوان ودعم 53 مركزا في نصر النوبة

وزير الشباب والرياضةافتتح جوهر نبيل مركز شباب أبو سمبل بأسوان، معلنا دعم 53 مركزا في نصر النوبة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير البنية التحتية للشباب.

أعلن جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، عن دعم 53 مركزا للشباب في مراكز نصر النوبة ، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية والثقافية. جاء هذا الإعلان خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير مع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان ، لمتابعة سير العمل في المحافظات الجنوبية.

افتتاح مركز شباب أبو سمبل بمبادرة شبابية

افتتح جوهر نبيل، برفقة عمرو لاشين، المبنى الإداري لمركز شباب أبو سمبل، مما يعد خطوة ملموسة في تعزيز البنية التحتية للخدمات الشبابية في المنطقة. رافق الافتتاح تفقد دقيق للمرافق الداخلية، حيث شمل الجولة الملعب الخماسي المجهز بأحدث المعايير، وصالة اللياقة البدنية المخصصة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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تضمنت الجولة также زيارة لقاعة المحاضرات المخصصة لأندية السكان، والتي تعمل على رفع الوعي بقضايا السكان والتنمية المستدامة. كما استعرض الوزيران معرض الحرف اليدوية ومعرض منتجات النوبة، بمشاركة 10 مراكز شباب مختلفة على مستوى المحافظة، مما يعكس التكامل بين الأنشطة الرياضية والحرفية.

استراتيجية تطوير الخدمات في المناطق الحدودية

أكد جوهر نبيل، الوزير، على الأهمية الاستراتيجية لتطوير مراكز الشباب، خاصة تلك الواقعة في المناطق الحدودية والنائية، كحلقة وصل أساسية للوصول بالخدمات إلى المواطنين. أشار إلى أن الوزارة تركز بشكل كبير على رفع كفاءة المنشآت وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب الرياضية الشابة.

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يهدف هذا الدعم الكبير للـ 53 مركزا في نصر النوبة إلى تعزيز دور هذه المراكز كمؤسسات خدمية ومجتمعية تقوم بتقديم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية. كما يركز المشروع على الاهتمام بالأنشطة المجتمعية والاقتصادية، والاستفادة من المعارض لتسويق المنتجات التراثية وأصحاب الحرف اليدوية.

تأثير مباشر على مبادرة حياة كريمة

أشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من قبل جوهر نبيل لافتتاح وتفقد المشروعات الشبابية في عاصمة الشباب الأفريقي. أكد المحافظ أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتساهم في توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بدقة.

قدم لاشين التهنئة لأهالي مركز نصر النوبة بجني ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تشغيل المزيد من المشروعات في قطاعات العمل العام المختلفة. ولفت إلى أن هذه البنية التحتية الجديدة تفتح آفاقا أوسع أمام الشباب لممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات.