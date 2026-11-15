افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي ببسيون بتكلفة 267 مليون جنيه

افتتحت وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية محطة معالجة الصرف الصحي بجناج بسيون بطاقة 7 آلاف متر مكعب لتخديم 72 ألف نسمة بتمويل دولي.

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية جناج ب مركز بسيون ، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية البيئية بالمنطقة.

جاء الافتتاح في ختام الجولة التي شهدتها المحافظة، حيث تزامنت المناسبة مع توقيع بروتوكولات تعاون وتكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان استمرارية الخدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية في عمليات المعالجة.

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تفاصيل الاستثمار والتمويل الدولي

يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 267 مليون جنيه مصري، وتم تمويله بالتعاون مع جهات مالية عالمية مرموقة، وهي البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

رافق الوزيرة والمحافظ في الافتتاح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى حضور قيادات وزارة الإسكان، ومحافظة الغربية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الغربية وممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

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الطاقة التصميمية ونظام المعالجة

تم إنشاء المحطة على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 فدان، بطاقة تصميمية تصل إلى 7 آلاف متر مكعب يوميًا، فيما تصل طاقتها التشغيلية الفعلية إلى 4700 متر مكعب يوميًا، وتعتمد على نظام المعالجة البيولوجية المتتابعة (SBR) لضمان مطابقة المعالجة للاشتراطات الفنية والبيئية.

تضم المحطة منظومة متكاملة للمعالجة تشمل حوضين للمعالجة البيولوجية والترسيب، وحوضين لتركيز الحمأة، و16 حوضًا لتجفيفها، إلى جانب منظومة لحقن غاز الكلور، ومولد كهربائي احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ، ومبنى لنوافخ الهواء يضم 7 وحدات، وغرفة تحكم ومراقبة بنظام (SCADA)، ومعمل ومبنى للمخزن والورشة ومبنى إداري وغرفة للحارس.

الاستفادة المجتمعية والتأثير البيئي

تستفيد من الخدمة المقدمة عبر المحطة نحو 72 ألف نسمة موزعين على 6 مناطق رئيسية هي كفر سالم، وشبراتنا، وسلامون، وكفر الحمام، وبار الحمام، وعزبة الشورى، من خلال منظومة محطات الرفع المرتبطة بها، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالأوضاع البيئية.

وكانت المهندسة راندة المنشاوي قد اطلعت على تجهيزات المحطة وبرامج التشغيل والصيانة، ووجهت بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، والمتابعة المستمرة لجودة المياه المعالجة، وتوفير متطلبات التشغيل اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المحطة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطن.