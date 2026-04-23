افتتاح مصنع متطور للمواسير الصلب في السخنة بتكلفة 45 مليون دولار

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصنعًا جديدًا لصناعة المواسير الصلب في منطقة السخنة الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور كبار المسؤولين، مصنعًا متطورًا ل صناعة ال مواسير الصلب في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وهي منطقة حيوية تابعة للهيئة العامة للمنطقة ال اقتصاد ية لقناة السويس.

يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من المشاريع الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية لمصر. وقد أكد الدكتور مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة الطموحة لتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية التي تعتبر أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قاعدة صناعية قوية ومتينة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، والتوسع في الأسواق الخارجية من خلال زيادة الصادرات.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات الجادة، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، بما يضمن نجاح مشاريعهم وتحقيق عوائد مجدية. إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاقتصادي.

من جانبه، أوضح المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية ومهمة لقطاع الصناعات المعدنية داخل المنطقة الاقتصادية، ويعكس النجاح المستمر لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية. وأشار إلى أن الهيئة تركز بشكل خاص على جذب الاستثمارات المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد، والتي تعتبر محركات أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفق رؤية متكاملة وشاملة لتعزيز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وحديثة، ومناطق صناعية متخصصة تلبي احتياجات مختلف الصناعات. هذا التكامل يضمن سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية، وكفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف، مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. إن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات والخدمات للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان نجاح مشاريعهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

كما أكد المهندس وليد جمال الدين أن توطين صناعة المواسير الصلب يساهم بشكل كبير في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج أساسية لمشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يفتح آفاقًا تصديرية جديدة للأسواق الإقليمية، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويحسن الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستواصل جهودها الدؤوبة في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب المصري. وعلى هامش حفل الافتتاح، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفقد مختلف مكونات المصنع، بما في ذلك خط إنتاج المواسير الحلزونية، ومراحل الإنتاج المختلفة، ومنطقة التخزين.

واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن المشروع حول تفاصيل التصنيع، والقدرة الإنتاجية السنوية التي تبلغ 72 ألف طن، والمساحة التي يقام عليها المصنع والتي تبلغ 100 ألف متر مربع. كما اطلع على حجم الاستثمارات الحالية التي تقدر بنحو 45 مليون دولار، والخطط المستقبلية لزيادتها إلى 75 مليون دولار خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن المشروع يوفر 39 فرصة عمل مباشرة و25 فرصة عمل غير مباشرة، كما يساهم في تغطية نحو 60% من احتياجات السوق المحلية من المواسير الصلب، مما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بالأسعار| من 45 لـ750 جنيها.. إليك 5 سهرات مميزة في آخر ليالي العيدبالأسعار من 45 لـ750 جنيها إليك 5 سهرات مميزة في آخر ليالي العيد | مصراوى

Read more »

45 دقيقة حُبست فيها الأنفاس.. كواليس إنقاذ عامل من 'غرفة الموت' في مركب الدقي45 دقيقة حُبست فيها الأنفاس.. كواليس إنقاذ عامل من 'غرفة الموت' في مركب الدقي مصراوي اخبار masrawy Egypt

Read more »

مشاهد من حياة ميريل ستريب ودون جومر قبل انفصالهماما زال خبر انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج يلقى بظلاله على عشاقهما حول العالم بعد 45 عامًا من الزواج،

Read more »

أربع جوائز رواد ومراكز بحثية ومجالتين جديدتينتستعرض الأكاديمية الملكية للعلوم جائزاتها الجديدة، والتي تضم أربع جوائز رواد في مجالات مختلفة، وأربع جوائز تقديرية للمرأة فوق 45 عامًا، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة الشابة تحت 45 عامًا.

Read more »

بطول 2.6 كم.. اعرف أبرز المعلومات حول مشروع محور السادات بالإسكندريةتشهد محافظة الإسكندرية، حاليا أعمال مشروع إنشاء كوبرى 45 (محور السادات) على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي..

Read more »

ماكرون في زيارة تاريخية إلى قبرص .. الخميسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبرص بعد غد الخميس في زيارة رسمية هي الثانية له خلال 45 يومًا ووصفتها الحكومة القبرصية بأنها

Read more »